Franco Colapinto terminó en el puesto 14 del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, disputado este domingo en el circuito de Lusail. El piloto argentino de Alpine tuvo una carrera complicada, pero consiguió avanzar posiciones respecto de su situación inicial y cerrar la competencia fuera de los últimos lugares.

El argentino había clasificado 14° el sábado, aunque una sanción lo obligó a largar desde el pit lane. Desde allí comenzó una carrera de recuperación, en la que pudo aprovechar distintas situaciones en pista para ganar posiciones.

Durante la competencia, Colapinto avanzó en el clasificador y logró superar a Esteban Ocon en el tramo final. De esta manera, cerró la jornada en el puesto 14, en un fin de semana exigente para la escudería francesa.

El Gran Premio de Qatar se disputó en el trazado de Lusail, en una competencia marcada por la estrategia de neumáticos y las exigencias del circuito. La carrera también representó una nueva oportunidad para que el argentino sumara experiencia en la recta final de la temporada 2026.

El resultado deja a Colapinto con el desafío de cerrar el campeonato en Abu Dhabi, donde se disputará la última fecha del calendario.