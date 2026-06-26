Después de un prometedor inicio de actividad, Franco Colapinto no pudo mantener el nivel mostrado en la primera sesión de entrenamientos y finalizó 16° en la segunda práctica libre del Gran Premio de Austria, que se disputa en el circuito Red Bull Ring de Spielberg.

El piloto argentino experimentó problemas de adherencia con su Alpine, una situación que afectó su rendimiento a lo largo de la tanda y le impidió repetir el octavo puesto conseguido en el primer ensayo de la jornada.

La FP2 dejó nuevamente a Mercedes en lo más alto. El italiano Kimi Antonelli fue el más rápido con un tiempo de 1:07.014, consolidando el gran rendimiento que ya había mostrado en la sesión inicial.

El segundo lugar quedó para el australiano Oscar Piastri, con McLaren, a 237 milésimas, mientras que su compañero de equipo y vigente campeón, Lando Norris, completó el podio a 325 milésimas del líder.

Un Alpine que perdió rendimiento

El cambio de condiciones de pista y la falta de grip complicaron el trabajo de Colapinto durante gran parte del entrenamiento. El argentino no logró encontrar el equilibrio ideal en el monoplaza y quedó relegado al 16° puesto, lejos de los tiempos de punta.

De todas maneras, la diferencia con los equipos de mitad de pelotón dejó abierta la posibilidad de mejorar la puesta a punto antes de la clasificación, donde el equipo buscará recuperar competitividad.

La clasificación, el próximo desafío

Con las dos prácticas finalizadas, la actividad continuará este sábado con la clasificación, una sesión clave para definir la grilla de partida del Gran Premio de Austria, que se correrá el domingo.

Colapinto intentará aprovechar el trabajo de los ingenieros de Alpine para corregir los problemas de adherencia detectados en la FP2 y volver a acercarse al rendimiento que mostró en el primer entrenamiento, cuando logró ubicarse entre los diez mejores tiempos de la jornada.