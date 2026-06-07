El Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 dejó un sabor marcadamente amargo para Franco Colapinto. Tras una competencia caótica y lineal en las calles del principado, el piloto argentino de Alpine cruzó la meta en la decimoquinta posición, sumando además una penalización que condicionó su clasificador final. Con la desazón a flor de piel por la falta de ritmo de su monoplaza y los fallos en la estrategia, el pilarense analizó lo sucedido en la zona mixta ante los micrófonos de la prensa internacional.

La polémica penalización en boxes

Uno de los contratiempos de la jornada para el bonaerense fue el recargo de cinco segundos que las autoridades de la carrera le aplicaron por exceder el límite de velocidad permitido en el pitlane durante su detención para cambiar neumáticos. Lejos de asumir la responsabilidad directa del error de manejo, Colapinto apuntó a un inconveniente técnico de la escudería francesa.

"Creo que es algo del sistema, no nuestro, porque veníamos con el limitador activado, pero se ve que salta", argumentó de manera directa frente a la cadena ESPN para explicar la infracción en la salida a la pista.

Una estrategia fallida y toques en cadena

El desarrollo de la mítica competencia monegasca se transformó en un verdadero dolor de cabeza para la planificación de Alpine. La detención temprana del argentino no dio los frutos esperados y los relanzamientos posteriores aportaron mayor confusión al pelotón, derivando en inevitables roces de carrera entre los protagonistas.

"La verdad que fue una carrera muy frustrante. Un fin de semana complicado, pero una carrera que podría haber oportunidades, y como que no las aprovechamos. Estoy con un poco de bronca por no haber terminado un poco más arriba. Habrá que rever todo, entender porqué de algunas soluciones y volver mejor a Barcelona", confesó el piloto con evidente fastidio.

A la hora de reconstruir los incidentes en el asfalto, Colapinto repasó el desordenado relanzamiento final que complicó sus chances: "Largué bien, después tuve algún que otro ahí casi sobrepaso, pero es imposible pasar. Y después paramos temprano, perdimos dos puestos en la parada; no paró nadie y vino la bandera roja. En el relanzamiento me chocó Fernando (Alonso) e hizo que lo choque a Hulkenberg, un desastre. Y después yo choque a Carlos (Sainz), que venía lento en el medio de la pista."

La crítica al trazado del principado

Por último, la joven promesa del automovilismo nacional dejó su opinión sobre las dificultades que presenta el circuito callejero para el espectáculo dominical cuando no se cuenta con un auto veloz, remarcando que la clasificación del sábado termina sentenciando el destino del fin de semana.

"Está muy bueno clasificar y todo eso, pero cuando llega la carrera no se puede pasar. Y con un auto que va 4 segundos más lento por vuelta no lo va a pasar tampoco", sentenció de manera contundente.