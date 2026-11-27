Franco Colapinto no tuvo el comienzo esperado en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1. El piloto argentino terminó 12° en la primera práctica libre y 15° en la segunda, y reconoció que no se siente cómodo con el rendimiento de su Alpine. "No estamos cómodos con el auto y no se está sintiendo bien", expresó después de la actividad de este viernes.

En diálogo con ESPN, el pilarense explicó que los cambios realizados entre ambas sesiones no dieron el resultado esperado y que también tuvo inconvenientes con los frenos. Además, las interrupciones con banderas rojas limitaron la cantidad de vueltas que pudo completar durante el segundo entrenamiento.

"En la FP1 me sentí un poco mejor, pero en la FP2 hicimos unos cambios, tuvimos unos problemas de freno y después con las banderas rojas no pude dar muchas vueltas", contó el argentino.

Colapinto también reconoció que el equipo todavía tiene mucho trabajo por delante para encontrar una mejor configuración del monoplaza. "Tenemos mucho por entender hoy a la noche. Hay que trabajar para mejorar e intentar dar un salto mañana. No fue particularmente un buen día, hay que darlo vuelta", agregó.

El piloto de Alpine también advirtió que necesitan ganar velocidad si quieren tener posibilidades de sumar puntos durante la carrera del domingo. "Hay que intentar ir un poco más rápido porque si no el domingo se va a complicar", sostuvo.

Cómo le fue a Colapinto en las prácticas de Qatar

El argentino finalizó 12° en la primera tanda de entrenamientos, con un registro de 1:25.409. En esa sesión quedó por detrás de su compañero de equipo, Pierre Gasly, que terminó décimo.

En la segunda práctica, Colapinto cayó al puesto 15°, con un tiempo de 1:25.733. Uno de los inconvenientes fue que no pudo aprovechar los neumáticos blandos como esperaba. "Con las medias un poco mejor, pero las blandas no las pude ni usar", explicó.

La segunda sesión también estuvo marcada por incidentes. Pierre Gasly, compañero del argentino en Alpine, perdió el control de su monoplaza, hizo un trompo y quedó atrapado en la leca, lo que provocó una bandera roja y la interrupción del entrenamiento.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en Qatar

La actividad del Gran Premio de Qatar continuará este sábado 28 de noviembre con la tercera práctica libre y la clasificación. La carrera principal se disputará el domingo 29, en el circuito de Lusail.

El cronograma, con horario argentino, será el siguiente:

Sábado 28 de noviembre: práctica libre 3, de 11:30 a 12:30.

práctica libre 3, de 11:30 a 12:30. Sábado 28 de noviembre: clasificación, de 15 a 16.

clasificación, de 15 a 16. Domingo 29 de noviembre: carrera, desde las 13.

Colapinto buscará mejorar el rendimiento de su Alpine en las últimas prácticas para llegar en mejores condiciones a la clasificación y mantener sus posibilidades de sumar puntos en el Gran Premio.