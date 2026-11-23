Franco Colapinto volvió a ser protagonista en las redes sociales, aunque esta vez no fue por una maniobra en la pista. Después de conseguir el sexto puesto en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, el piloto argentino fue filmado mientras viajaba en clase turista, como un pasajero más, y sorprendió con un detalle particular: llevaba su casco de competición en la mano.

La escena fue registrada por Caroline Smith, una influencer estadounidense y seguidora de la máxima categoría, que coincidió con el corredor de Alpine durante el vuelo. La joven compartió las imágenes en sus redes sociales y rápidamente despertó la atención de los fanáticos argentinos.

"El primero de mi linaje en volar en clase económica al lado de Franco Colapinto", escribió Smith al mostrar el inesperado encuentro. En otro momento, también destacó el casco que el piloto llevaba consigo durante el viaje.

Pero la anécdota no terminó ahí. Según contó la influencer, Colapinto tuvo que ponerse el casco para poder escanear su tarjeta de embarque, ya que lo llevaba como un equipaje adicional. La situación generó bromas y comentarios entre los usuarios, que lo bautizaron como "el hombre del pueblo".

La postal llamó la atención por el contraste con los habituales traslados de las figuras de la Fórmula 1, aunque no es la primera vez que el argentino sorprende por viajar en vuelos comerciales. En 2025 también había sido fotografiado a bordo de un avión de bajo costo, cuando se trasladaba desde Barcelona hacia Budapest para disputar el Gran Premio de Hungría.

El gran fin de semana de Colapinto en Las Vegas

La aparición del piloto fuera de las pistas llegó después de una de sus mejores actuaciones de la temporada. Colapinto terminó sexto en el Gran Premio de Las Vegas e igualó su mejor resultado en la Fórmula 1.

Además, su compañero Pierre Gasly finalizó quinto, por lo que Alpine consiguió sumar puntos con sus dos monoplazas. Ahora, el argentino se prepara para el Gran Premio de Qatar, que se disputará el próximo fin de semana.