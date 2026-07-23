El mercado de pilotos de la Fórmula 1 podría vivir uno de sus movimientos más importantes en los próximos meses y el argentino Franco Colapinto aparece como una de las piezas centrales de una compleja "operación dominó" que involucra a Fernando Alonso, Carlos Sainz y varias escuderías de la categoría reina del automovilismo.

El próximo Gran Premio de Hungría podría marcar un antes y un después, especialmente para Aston Martin, que pondrá en pista una evolución profunda de su monoplaza con la expectativa de revertir una temporada irregular.

El rendimiento del nuevo AMR26 B será determinante para el futuro de Alonso. Si el equipo británico logra volver a pelear por puntos y mostrar señales de crecimiento, el piloto español tendría motivos para continuar en el proyecto, sobre todo con la llegada de Honda como motorista oficial en 2027.

Alonso, Alpine y una puerta para Colapinto

Pero si Aston Martin no consigue mejorar sus resultados, podría tomar fuerza una posibilidad que comenzó a circular en el paddock: el regreso de Alonso a Alpine, equipo con el que logró sus mayores éxitos en la Fórmula 1.

Según trascendió en medios especializados, la escudería francesa habría mejorado su estructura económica y tendría nuevamente la capacidad para intentar convencer al bicampeón mundial. Aunque Alonso aseguró que su intención es respetar sus contratos vigentes, un cambio de escenario podría modificar el tablero.

Y allí aparece Franco Colapinto. Si Alonso regresara a Alpine, el argentino podría perder su lugar dentro del equipo francés y buscar una alternativa para mantenerse en la máxima categoría.

El contacto entre Colapinto y Williams

En ese contexto, Williams surge como una posibilidad concreta. Durante el último Gran Premio de Bélgica en Spa, Colapinto mantuvo una reunión con James Vowles, jefe del equipo británico, lo que alimentó las versiones sobre un posible retorno a Grove.

El piloto argentino ya formó parte de Williams en 2024, cuando debutó en la Fórmula 1 y dejó una buena imagen antes de continuar su camino dentro del programa de Alpine.

Un regreso al equipo donde dio sus primeros pasos en la categoría aparece como una alternativa lógica si finalmente se libera una butaca.

Sainz también mueve el tablero

Otro protagonista de esta cadena de movimientos es Carlos Sainz. El español siempre estuvo en el radar de Aston Martin y podría convertirse en una opción si Alonso decide abandonar el equipo.

Sin embargo, Sainz tiene contrato vigente con Williams, por lo que cualquier negociación requeriría un acuerdo previo entre las partes. Además, aparece el nombre de Esteban Ocon como otra alternativa para Aston Martin, aunque su situación todavía no está definida.

Así, la Fórmula 1 se prepara para un posible efecto dominó donde cada decisión puede modificar varias alineaciones. En ese escenario, Franco Colapinto podría volver a tener una oportunidad para permanecer en la máxima categoría.