Autoridades de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), junto a representantes de los gremios docentes (ADICUS, SIDUNSJ, UDAP), nodocentes (APUNSJ) y la Federación Universitaria de San Juan (FUSJ), se unieron este miércoles en conferencia de prensa para denunciar que el Gobierno nacional suma 300 días sin aplicar la Ley 27.795 de Financiamiento a Universidades Nacionales. Frente a esta situación y tras el desacatamiento de las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la comunidad universitaria sanjuanina confirmó un plan de lucha progresivo que iniciará con un paro de 48 horas la próxima semana.

La demanda central exige la aplicación inmediata de los artículos 5 y 6 de la norma. El primero ordena la convocatoria a paritarias y la actualización de los salarios docentes y nodocentes conforme al IPC acumulado desde diciembre de 2023; el segundo establece la recomposición automática de las becas estudiantiles. Según el sector docente, la falta de actualización adecuada deja un retraso acumulado del 40% al contemplar los índices de junio, julio y agosto, sumado a un recorte global en el sistema de becas que redujo los beneficiarios a nivel nacional de 1,8 millones a solo 600 mil.

El rector Tadeo Berenguer tildó de "inaudito" el accionar del Ejecutivo nacional al ignorar los fallos judiciales y el mandato del Congreso. Por su parte, la dirigencia sindical remarcó que nunca desde el retorno de la democracia en 1983 un gobierno había desobedecido de forma abierta una orden de la Corte Suprema de Justicia. Además de la pérdida del poder adquisitivo salarial, las autoridades hicieron hincapié en la asfixia operativa provocada por el incremento del 600% en servicios e insumos sin la correspondiente partida de fondos de funcionamiento.



