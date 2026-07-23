Frío en la mañana, humedad por la tarde: el tiempo en San Juan este jueves

La jornada en San Juan comienza con un ambiente frío pero estable para este jueves 23 de julio de 2026. De acuerdo a los datos oficiales, se espera que la temperatura mínima se sitúe en los 4º, mientras que la máxima alcanzará los 14º en horas de la tarde.

El reporte emitido por el organismo indica que el tiempo se mantendrá sin lluvias durante toda la jornada. En las primeras horas, la humedad se posicionará en el 77% con vientos leves de cinco kilómetros por hora provenientes del noroeste. Hacia la media mañana, el registro de humedad subirá levemente al 78%, acompañado por brisas del norte a ocho kilómetros por hora.

Para el resto del día, las condiciones de estabilidad continuarán en toda la región. Durante la tarde se prevén vientos de 10 kilómetros por hora desde el este y, al llegar la noche, la dirección del viento rotará hacia el sur manteniendo la misma intensidad de 10 kilómetros por hora. En ningún momento del jueves se anuncian precipitaciones para el territorio sanjuanino.