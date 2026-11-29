Un importante incendio se registró este sábado por la tarde en la planta de reciclaje y tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de la Municipalidad de Calingasta, movilizando a los bomberos y al personal local.

La magnitud del siniestro desató preocupación en la comunidad y obligó a desplegar un operativo de emergencia coordinado para intentar controlar los focos activos repartidos por el predio.

La propagación del fuego en los sectores de acopio

El fuego se desató durante la tarde del sábado y avanzó con velocidad sobre áreas donde se acumulaban desperdicios de alta combustión.

Según lo informado desde el lugar por Radio Manantial, las llamas alcanzaron sectores de acopio que albergaban una gran cantidad de residuos heterogéneos, entre los que se contaban materiales de hierro, caucho, neumáticos y desperdicios plásticos.

La elevada inflamabilidad de estos elementos provocó la rápida propagación del fuego y complicó significativamente las maniobras iniciales de extinción llevadas a cabo por las dotaciones de rescate.

Asimismo, las grabaciones audiovisuales difundidas desde el predio evidenciaron una densa e imponente columna de fuego y humo, lo que reflejó el arduo e intenso trabajo de los equipos de emergencia, quienes debieron intervenir en distintos puntos estratégicos del terreno para evitar que el fuego continuara avanzando sobre otras áreas del terreno municipal.

Testimonios del personal y de los vecinos presentes

El testimonio de las personas que se encontraban en la planta permitió reconstruir los primeros momentos de la contingencia. Según relataron quienes estaban presentes en el predio, el incendio "ya estaba declarado cerca de las 16", hora en que advirtieron con alarma que las llamas habían tomado múltiples sectores del establecimiento municipal.

Vecinos y trabajadores de zonas aledañas presenciaron con inquietud el rápido avance del fuego y las intensas columnas de humo. Ante la magnitud del foco ígneo, la comunidad siguió de cerca el despliegue de las brigadas de auxilio, mientras bomberos y personal municipal trabajaban de manera ininterrumpida para circunscribir el perímetro afectado y frenar la propagación de las llamas.

Estado de las instalaciones y los servicios municipales

Pese a la virulencia del siniestro, el informe situacional llevó tranquilidad a las autoridades y a los pobladores al confirmarse que el sector de producción y parte del galpón principal no habrían sido alcanzados por las llamas, manteniéndose sin daños provocados por el avance del fuego. La preservación de esta infraestructura clave resulta fundamental para garantizar la estabilidad operativa del complejo a futuro.

En relación con las prestaciones comunitarias, el secretario de Obras y Servicios de la Municipalidad llevó tranquilidad a los vecinos al indicar que la situación "no afectaría la prestación de los servicios municipales". En paralelo a los trabajos en el predio, el funcionario se dirigió a la Comisaría 16° con el objetivo de radicar la denuncia correspondiente e iniciar los trámites legales e investigativos de rigor.

Trabajos de extinción prolongados e investigación

Las labores de control en la planta requerirán un esfuerzo sostenido durante las próximas jornadas. Integrantes de bomberos y personal municipal advirtieron que las tareas para apagar completamente el incendio "podrían extenderse durante varios días", debido a la gran cantidad y al tipo de materiales acumulados en el predio.

Respecto al origen de las llamas, las autoridades confirmaron que hasta el momento no se han establecido las causas del siniestro, por lo que los motivos exactos de la emergencia continuarán siendo materia de investigación oficial.