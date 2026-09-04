En medio de la renovada disputa diplomática por las Islas Malvinas, el canciller Pablo Quirno endureció públicamente la postura del Gobierno nacional. El ministro de Relaciones Exteriores aseguró este viernes que las firmas extranjeras que buscan extraer hidrocarburos en el archipiélago representan "una amenaza".

El funcionario nacional defendió enfáticamente los anuncios realizados por el presidente Javier Milei durante la última cadena nacional. En ese sentido, remarcó que la revalorización de los activos estratégicos permite al país pararse de una manera diferente ante un riesgo específico. El objetivo central de la actual administración es disuadir cualquier intento de explotación comercial no autorizada en aguas soberanas.

El rol estratégico de Vaca Muerta ante los capitales extranjeros

Quirno detalló que la estrategia oficial busca generar un claro desincentivo económico e institucional para los inversores internacionales que miran hacia el sur. "Hoy existe Vaca Muerta y estamos generando el desincentivo para que las empresas tengan que elegir", planteó el ministro ante los principales ejecutivos financieros del país. El mensaje apuntó de forma directa contra la firma israelí Navitas Petroleum y la compañía británica Rockhopper Exploration.

Ambas sociedades intentan impulsar el polémico proyecto extractivo denominado Sea Lion, ubicado en la rica cuenca norte de las islas. El canciller confirmó que estas operadoras y su extensa red de proveedores ya fueron notificadas oficialmente sobre las posibles medidas punitivas. Según precisó el diplomático, las advertencias legales alcanzan a un universo cercano a las 180 compañías de distintos rubros.

Para la Cancillería argentina, resulta absolutamente inadmisible que firmas globales operen a espaldas de la legislación nacional en una zona de conflicto abierto. Las autoridades ratificaron en el evento, que cerrará el propio Javier Milei durante la tarde, que se aplicarán severas inhabilitaciones.

La base en Tierra del Fuego y el complejo diálogo con Chile

Durante su exposición técnica, el ministro también destacó la reactivación de la base naval integrada en la provincia de Tierra del Fuego. "El proyecto de Ushuaia está hace décadas pero hoy lo podemos hacer. Ahora tenemos espacio fiscal", justificó ante el auditorio. Esta ambiciosa obra de infraestructura militar es considerada vital para fortalecer la proyección logística de la Argentina hacia la Antártida.

Finalmente, Quirno abordó las recientes tensiones diplomáticas originadas tras los anuncios logísticos vinculados al gobierno de Chile. Reveló que la Argentina cuestionó formalmente la apertura de una nueva ruta marítima comercial que unirá la ciudad de Punta Arenas con Puerto Argentino. El reclamo se concretó justo el mismo día en que el presidente Milei visitó la capital chilena.

El canciller aseguró que la administración vecina entiende el planteo argentino y estaría "primariamente de acuerdo" en frenar esa asistencia logística para hidrocarburos y pesca. "Las negras juegan y tratan de embarrar la cancha, pero el Presidente tiene sus convicciones intactas", graficó el diplomático al concluir, asegurando que el rumbo adoptado se consolidará.