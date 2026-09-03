El Gobierno de Javier Milei mantiene un fuerte hermetismo sobre el contenido de la cadena nacional que el Presidente brindará este jueves a las 21 para referirse a la cuestión Malvinas.

El mensaje será grabado entre las 16 y las 17 en la Casa Rosada, luego del regreso de Milei de Chile. La decisión de mantener en reserva los detalles alcanzó incluso a funcionarios de primera línea, que reconocen no conocer cuál será el anuncio completo.

En distintos despachos oficiales admiten que recibieron como única referencia que el mensaje “va a ser fuerte”, aunque dentro del propio Gobierno existe preocupación por la posibilidad de que las expectativas generadas sean mayores que el alcance final de la medida.

“La cadena no es humo”

La preparación del discurso lleva varios días y hubo intercambios internos sobre los motivos y el contenido de la cadena. Sin embargo, en el Ejecutivo niegan que el miércoles haya existido una reunión formal específica entre Milei y sus ministros para terminar de definir el mensaje.

En medio del hermetismo, una frase comenzó a circular dentro de la Casa Rosada: “La cadena no es humo”.

Aun así, nadie en el Gobierno confirma si el Presidente anunciará una decisión diplomática, nuevas sanciones, un proyecto de ley o alguna medida relacionada con Defensa. Todas esas posibilidades fueron mencionadas internamente, pero ninguna fue confirmada oficialmente.

La expectativa creció por los movimientos sobre Malvinas

El misterio se profundizó después de los recientes movimientos alrededor de la cuestión Malvinas y de las declaraciones de Donald Trump sobre la posición de Estados Unidos frente al reclamo de soberanía argentino.

El canciller Pablo Quirno también contribuyó a elevar las expectativas al asegurar que existen posibilidades de avanzar en el reclamo argentino: “Siempre hay chances, siempre estamos más cerca”.

Desde el Gobierno sostienen que la estrategia sobre las islas continúa por la vía diplomática, aunque evitan anticipar qué planteará Milei en su mensaje.

Milei grabará el mensaje al regresar de Chile

Antes de ponerse frente a las cámaras, el Presidente tendrá una intensa agenda internacional. Viajará a Santiago de Chile, donde participará del Foro de Madrid y mantendrá encuentros con autoridades chilenas y estadounidenses.

Luego regresará a Buenos Aires y se dirigirá a la Casa Rosada para grabar la cadena nacional.

El Gobierno tampoco confirma que los encuentros que Milei mantendrá en Chile estén vinculados directamente con el anuncio sobre Malvinas.