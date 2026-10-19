Fuerte mejora de San Juan en el índice de transparencia fiscal del Cippec

San Juan registró un importante avance en materia de apertura de cuentas financieras, acceso a la información fiscal y fortalecimiento institucional. Según el reciente informe del Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial (ITPP) elaborado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), la jurisdicción alcanzó una calificación general de 9,20 puntos sobre un máximo de 10 posibles en la edición 2025.

Este destacado resultado ubica a San Juan en el séptimo lugar del ranking nacional entre las 24 jurisdicciones evaluadas en la República Argentina. En comparación con el año 2024, cuando la provincia había obtenido 8,05 puntos, la gestión provincial mostró un incremento interanual de 1,15 puntos. La mejora refleja un esfuerzo continuo por optimizar la transparencia y la disponibilidad online de la información fiscal.

El índice confeccionado por los especialistas de Cippec evalúa meticulosamente la cantidad, el detalle y la frecuencia con la que las provincias publican sus datos presupuestarios en sus portales web oficiales. A nivel general, la transparencia promedio del país alcanzó los 8,3 puntos en esta edición, consolidando una tendencia sostenida de mayor apertura en la gestión pública nacional.

Avances destacados en presupuesto y rendición de cuentas

El desempeño integral de San Juan en el ITPP 2025 se estructura de manera analítica en cuatro bloques temáticos. El avance más significativo se observó en Presupuesto, donde la provincia obtuvo 2,35 puntos sobre 2,60 posibles, lo que representó un incremento de 0,85 puntos respecto a los 1,50 puntos del 2024, impulsado por la divulgación oportuna de las leyes presupuestarias y la programación plurianual.

En el bloque de Ejecución y rendición de cuentas, San Juan alcanzó 2,85 puntos sobre un máximo evaluable de 3,40, lo que implica una suba de 0,30 puntos en comparación con el período anterior. La provincia destacó por la publicación oportuna de informes de ejecución de gastos, estimaciones tributarias e informes detallados de la Cuenta de Inversión.

Por su parte, San Juan logró el puntaje máximo disponible en los dos componentes restantes que integran el estudio. En Recursos, obtuvo 3,55 puntos sobre 3,55, demostrando un nivel óptimo en la difusión de datos sobre recaudación tributaria, deuda pública y transferencias a municipios. En Divulgación alcanzó 0,45 puntos sobre 0,45, gracias a la publicación de normativas y del Presupuesto Ciudadano.

Evolución histórica y desafíos de la gestión pública

Al analizar en detalle la serie de tiempo que CIPPEC utiliza para comparar de forma homogénea el desempeño histórico provincial desde el año 2013, San Juan muestra una trayectoria de transparencia positiva y ascendente. En la escala comparativa estandarizada, la provincia pasó de registrar 7,9 puntos en el año 2015 a consolidar 9,1 puntos en esta última medición del 2025.

Asimismo, el índice relativo con base 100 correspondiente al año 2013 se posicionó en 149 puntos para la medición actual. Fortalecer la transparencia presupuestaria promueve de manera directa el control ciudadano sobre las cuentas públicas y consolida la calidad de las instituciones provinciales.

El gran desafío para la gestión sanjuanina residirá en mantener estas prácticas efectivas de apertura digital y garantizar un acceso rápido, transparente, comprensible y muy claro para todas las cuentas públicas hacia los ciudadanos sanjuaninos.