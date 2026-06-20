Tal como lo anticipó DIARIOHUARPE, el comercio de San Juan registró este sábado una fuerte actividad impulsada por las compras de último momento por el Día del Padre, con locales colmados y un notable incremento en la circulación de clientes durante toda la mañana.

Según informaron desde la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan, el ticket promedio de compra se ubica actualmente entre los $50.000 y $80.000, aunque no descartan que esa cifra continúe en aumento a lo largo de la jornada y supere el promedio del año pasado, que fue de $50.000.

Entre el cobro del aguinaldo y la celebración, el comercio presenta gran circulación. (Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE)

Ante la alta demanda, muchos comerciantes optaron por extender sus horarios y atender de corrido durante este sábado previo al festejo, una decisión tomada de manera voluntaria por cada local. En tanto, se espera que por la tarde, a partir de las 17, la actividad continúe con normalidad y mantenga el ritmo de ventas.

El repunte en el consumo responde a una dinámica ya anticipada por el sector comercial durante la semana, cuando se observó poco movimiento en los locales. Desde la Cámara señalaron que los consumidores se encontraban recorriendo y comparando precios a la espera del cobro del medio aguinaldo, que comenzó a acreditarse entre el 18 y 19 de junio.

(Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE)

Este comportamiento, habitual en fechas clave, se traduce en una concentración de compras en los días previos a la celebración, una vez que los trabajadores cuentan con mayor disponibilidad de dinero.

Para incentivar las ventas en un contexto económico marcado por el cuidado del gasto familiar, los comercios implementaron diversas promociones. Entre ellas se destacan descuentos de entre el 20% y el 30%, ofertas de 2x1 y facilidades de pago con tarjetas de crédito en hasta cinco o seis cuotas.