Burnham se refirió a la cuestión de las Malvinas durante una sesión de preguntas en la Cámara de los Comunes, en respuesta a la líder conservadora Kemi Badenoch.

Aunque el primer ministro no mencionó directamente a Javier Milei ni a la Argentina, dejó clara la posición de su Gobierno frente al reclamo argentino.

“Siempre respetaremos los derechos de los habitantes de las Malvinas que decidieron ser británicos”, afirmó Burnham, en referencia a la postura británica sobre la voluntad de los habitantes de las islas.

Luego agregó: “Esto nunca cambiará con este Gobierno, y vamos a ser implacables a la hora de defenderlo”.

El antecedente del referéndum de 2013

El Gobierno británico utiliza como uno de sus principales argumentos el referéndum realizado en las islas en 2013.

En aquella consulta, alrededor del 99% de los participantes votó a favor de continuar bajo soberanía británica. Desde entonces, Londres sostiene que debe respetarse la voluntad expresada por los habitantes del archipiélago.

La Argentina, en cambio, mantiene su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y sostiene que la disputa debe resolverse mediante negociaciones diplomáticas.

La presión argentina por los recursos naturales

La nueva escalada diplomática se produjo después de que Milei volviera a colocar la cuestión Malvinas en el centro de la agenda del Gobierno.

El Presidente afirmó recientemente que existen condiciones favorables para profundizar el reclamo argentino y anunció medidas contra empresas extranjeras vinculadas con la explotación de recursos naturales en las aguas próximas a las islas.

El Gobierno argentino considera ilegales las actividades hidrocarburíferas realizadas sin autorización de Buenos Aires y avanzó con sanciones contra compañías relacionadas con proyectos petroleros en el área.

El proyecto petrolero que aumenta la tensión

Uno de los principales puntos de conflicto es el proyecto Sea Lion, impulsado por las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.

La iniciativa contempla la explotación de petróleo en aguas cercanas a las Islas Malvinas y tiene prevista la extracción de crudo a partir de 2028.

La Argentina cuestiona esas actividades porque considera que los recursos pertenecen a un territorio cuya soberanía reclama el país y que cualquier explotación realizada sin autorización argentina resulta ilegal.

La postura de Londres

La secretaria de Estado para el Desarrollo Internacional británica, Kirsty McNeill, también defendió ante el Parlamento la posición de Londres.

La funcionaria sostuvo que el Reino Unido mantiene su compromiso con los habitantes de las islas y con sus derechos democráticos. También respaldó que los isleños puedan desarrollar los recursos naturales del archipiélago en beneficio de su economía.

McNeill también señaló que Londres mantiene la intención de conservar una relación “moderna y constructiva” con la Argentina en áreas de interés común.

Sin embargo, el Gobierno británico sostiene que la soberanía de las islas no está en discusión.

Una disputa que vuelve a subir de tono

El intercambio de declaraciones marca un nuevo capítulo de tensión diplomática entre Buenos Aires y Londres.

Mientras el Gobierno de Milei busca fortalecer el reclamo de soberanía y limitar la explotación de recursos naturales en el área, el Reino Unido mantiene una posición inflexible y sostiene que la voluntad de los habitantes de las islas debe ser respetada.