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Fuerzas Armadas: cuánto cobran los militares con el aumento de agosto 2026
POR REDACCIÓN
El Gobierno nacional estableció una nueva escala salarial para las Fuerzas Armadas que rige durante agosto de 2026. La actualización alcanza al personal del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y fija diferentes haberes de acuerdo con cada jerarquía.
Además del haber mensual, el personal militar en actividad recibirá durante agosto una suma fija remunerativa de $50.000, por única vez. La medida también alcanza al personal de la Policía de Establecimientos Navales y al personal civil en actividad de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.
Cuánto cobra cada rango en agosto
La escala salarial quedó establecida de la siguiente manera:
Teniente General, Almirante y Brigadier General: $3.371.170.
General de División, Vicealmirante y Brigadier Mayor: $3.006.343.
General de Brigada, Contralmirante y Brigadier: $2.739.075.
Coronel, Capitán de Navío y Comodoro: $2.399.189.
Teniente Coronel, Capitán de Fragata y Vicecomodoro: $2.085.979.
Mayor y Capitán de Corbeta: $1.643.403.
Capitán y Teniente de Navío: $1.361.064.
Teniente Primero, Teniente de Fragata y Primer Teniente: $1.210.586.
Teniente y Teniente de Corbeta: $1.091.384.
Subteniente, Guardiamarina y Alférez: $988.437.
Suboficial Mayor: $1.685.582.
Suboficial Principal: $1.494.308.
Sargento Ayudante, Suboficial Primero y Suboficial Ayudante: $1.324.725.
Sargento Primero, Suboficial Segundo y Suboficial Auxiliar: $1.165.244.
Sargento y Cabo Principal: $1.046.123.
Cabo Primero: $938.836.
Cabo y Cabo Segundo: $868.946.
Voluntario de Primera y Marinero de Primera: $791.491.
Voluntario de Segunda y Marinero de Segunda: $732.452.
Estos valores corresponden al haber mensual, por lo que el ingreso final de cada integrante puede ser diferente según suplementos, adicionales, destino, zona geográfica, especialidad y antigüedad.
A su vez, desde julio comenzó a aplicarse un suplemento por título para el personal militar que acredite formación académica relacionada con las funciones que desempeña. El adicional equivale al 10% para tecnicaturas, 15% para títulos de grado y 25% para posgrados, especializaciones, maestrías o doctorados.
De esta manera, la actualización de agosto modifica los haberes básicos de las distintas jerarquías y suma un pago extraordinario de $50.000, mientras que otros adicionales pueden elevar el ingreso total de cada efectivo.