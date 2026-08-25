El Gobierno nacional estableció una nueva escala salarial para las Fuerzas Armadas que rige durante agosto de 2026. La actualización alcanza al personal del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y fija diferentes haberes de acuerdo con cada jerarquía.

Además del haber mensual, el personal militar en actividad recibirá durante agosto una suma fija remunerativa de $50.000, por única vez. La medida también alcanza al personal de la Policía de Establecimientos Navales y al personal civil en actividad de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.

Cuánto cobra cada rango en agosto

La escala salarial quedó establecida de la siguiente manera:

Teniente General, Almirante y Brigadier General: $3.371.170.

General de División, Vicealmirante y Brigadier Mayor: $3.006.343.

General de Brigada, Contralmirante y Brigadier: $2.739.075.

Coronel, Capitán de Navío y Comodoro: $2.399.189.

Teniente Coronel, Capitán de Fragata y Vicecomodoro: $2.085.979.

Mayor y Capitán de Corbeta: $1.643.403.

Capitán y Teniente de Navío: $1.361.064.

Teniente Primero, Teniente de Fragata y Primer Teniente: $1.210.586.

Teniente y Teniente de Corbeta: $1.091.384.

Subteniente, Guardiamarina y Alférez: $988.437.

Suboficial Mayor: $1.685.582.

Suboficial Principal: $1.494.308.

Sargento Ayudante, Suboficial Primero y Suboficial Ayudante: $1.324.725.

Sargento Primero, Suboficial Segundo y Suboficial Auxiliar: $1.165.244.

Sargento y Cabo Principal: $1.046.123.

Cabo Primero: $938.836.

Cabo y Cabo Segundo: $868.946.

Voluntario de Primera y Marinero de Primera: $791.491.

Voluntario de Segunda y Marinero de Segunda: $732.452.

Estos valores corresponden al haber mensual, por lo que el ingreso final de cada integrante puede ser diferente según suplementos, adicionales, destino, zona geográfica, especialidad y antigüedad.

A su vez, desde julio comenzó a aplicarse un suplemento por título para el personal militar que acredite formación académica relacionada con las funciones que desempeña. El adicional equivale al 10% para tecnicaturas, 15% para títulos de grado y 25% para posgrados, especializaciones, maestrías o doctorados.

De esta manera, la actualización de agosto modifica los haberes básicos de las distintas jerarquías y suma un pago extraordinario de $50.000, mientras que otros adicionales pueden elevar el ingreso total de cada efectivo.