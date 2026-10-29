La fiscal federal Paloma Ochoa solicitó una serie de medidas preliminares para investigar si hubo encubrimiento o irregularidades durante el paso de Flávio Bolsonaro por la Argentina, antes de su viaje a Estados Unidos. La denuncia alcanza al presidente Javier Milei y a otros funcionarios del Poder Ejecutivo, aunque hasta el momento no se establecieron responsabilidades penales.

Entre los pedidos, la fiscal requirió informes a la Dirección Nacional de Migraciones y a otros organismos para reconstruir cómo ingresó el dirigente brasileño al país y cuáles fueron las circunstancias de su posterior salida. La investigación quedó radicada en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti.

Uno de los puntos centrales es determinar si se omitió información sobre antecedentes penales, condenas o restricciones judiciales que pudieran haber incidido en los controles migratorios.

El recorrido de Bolsonaro por la Argentina

Según la información oficial difundida por Migraciones, Flávio Bolsonaro ingresó al país el martes 27 de octubre a las 22:50, acompañado por su esposa y sus dos hijas. Cruzaron el puente internacional Tancredo Neves, que conecta Foz do Iguaçu, en Brasil, con Puerto Iguazú, en Misiones.

El organismo sostuvo que el grupo presentó documentación válida y que no registraba impedimentos legales en los sistemas migratorios argentinos.

A las 23:30, la familia abordó un avión privado de la empresa Baires Fly que partió desde Puerto Iguazú. El vuelo declaró como destino Guayaquil, Ecuador, antes de continuar hacia Miami, Estados Unidos.

La Justicia busca determinar qué información tenían las autoridades argentinas sobre las restricciones que pesaban sobre el dirigente en Brasil y si esas medidas debían tener algún efecto sobre su ingreso o tránsito por el país.

Tres investigaciones judiciales en marcha

La causa impulsada por Ochoa no es la única presentación judicial relacionada con el episodio. También hay denuncias que tramitan en Comodoro Py y otra investigación en los tribunales federales de Puerto Iguazú.

En esta última interviene el fiscal federal Fabián Martínez, quien solicitó informes a organismos oficiales y medidas para preservar pruebas. Entre ellas figuran las grabaciones de las cámaras de seguridad del puente internacional y del aeropuerto, los planes de vuelo, los registros de pasajeros y la documentación del servicio aéreo utilizado.

El objetivo es reconstruir los movimientos de Bolsonaro y establecer si existieron incumplimientos de los controles o de los deberes de los funcionarios que participaron del procedimiento.

La oposición también reclama explicaciones

La salida del dirigente brasileño generó cuestionamientos de sectores opositores, que presentaron denuncias penales y pedidos de interpelación en el Congreso para que funcionarios nacionales expliquen cómo se desarrolló el operativo.

Entre los funcionarios mencionados en las iniciativas legislativas figuran el canciller Pablo Quirno, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Los planteos buscan determinar si hubo conocimiento previo o colaboración de áreas estatales para facilitar el traslado.

Por ahora, las denuncias se encuentran bajo investigación y no implican que se haya probado la participación del Gobierno argentino. Las medidas solicitadas por la Fiscalía apuntan a reunir documentación y establecer si existieron irregularidades.

La controversia se produce en un contexto de tensión diplomática entre Argentina y Brasil, mientras las autoridades judiciales buscan precisar qué ocurrió durante el ingreso y la salida de Flávio Bolsonaro del territorio argentino.