Mientras el presidente Javier Milei insiste en advertir sobre la presencia de supuestos grupos terroristas en universidades, medios de comunicación y protestas callejeras —además de comprometerse con Estados Unidos a perseguir un resurgimiento del extremismo político—, las máximas autoridades de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) desmintieron la existencia de tales amenazas. Durante una presentación a puertas cerradas en el Congreso, los funcionarios de inteligencia relativizaron la agenda antiterrorista impulsada por la Casa Rosada.

Tensión por el DNU 941

Este martes, el titular de la SIDE, Cristian Auguadra, se presentó ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI) acompañado por los secundantes José Lago Rodríguez y Diego Kravetz. Ante las consultas directas de legisladores como Agustín Rossi y Rodolfo Tailhade, la cúpula del organismo negó manejar hipótesis sobre un terrorismo político de extrema izquierda —como se había planteado en cumbres internacionales— y calificó como muy baja la probabilidad de una amenaza del islamismo radical.

Uno de los momentos de mayor tensión giró en torno al DNU 941/2025, que otorga facultades a la SIDE para "aprehender" personas. Ante los cuestionamientos, los funcionarios aseguraron que en los últimos meses no se llevaron a cabo detenciones de ese tipo y descartaron involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de inteligencia interior, limitando su rol exclusivamente a un "apoyo logístico".

Cristian Auguadra, titular de SIDE..

Durante el informe, la comisión también interpeló a Auguadra por el incremento de los gastos reservados, los cuales treparon hasta representar el 20 por ciento del presupuesto total de la Secretaría (muy por encima del 4 por ciento registrado en 2023). El funcionario se comprometió a remitir un informe detallado el próximo lunes, al igual que los datos precisos sobre la cantidad de causas judiciales en las que interviene el organismo, negando que la central de espías actúe por fuera de los requerimientos de un juez.

Para cerrar el encuentro, el jefe de la SIDE extendió una invitación a los integrantes de la comisión —presidida por el karinista Sebastián Pareja— para visitar el Centro Nacional Antiterrorismo (CNA), un espacio que el organismo asegura haber montado en conjunto con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.