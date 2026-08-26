El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, protagonizaron una nueva escalada de ataques contra la prensa al exigir la sanción de una ley destinada a castigar a los periodistas que publiquen lo que califican como información inexacta sobre funcionarios del Gobierno. El pedido de penalización surgió luego de que un informe periodístico vinculara a Caputo con el Grupo Lenor, una firma beneficiada por una desregulación que quitó controles al Instituto de Tecnología Industrial (INTI).

Fiel a su verba, el Presidente de la Nación apoyó ese castigo y fue más allá: calificó a los trabajadores de prensa de “mierdas humanas”. “Pareciera que, para ciertos periodistas, mentir es un derecho adquirido. La justicia debería actuar. Necesitamos una ley que castigue este tipo de conductas”, fue la propuesta que lanzó el ministro de Economía en respuesta a un posteo que lo vinculó a un negociado.

La acusación lo vincula con una maniobra empresarial que le permitió al Grupo Lenor hacerse de las tareas de control de los surtidores de combustible, luego de que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, le sacara esa órbita al Instituto de Tecnología Industrial (INTI).

La publicación sostuvo que el titular de ese grupo empresarial, Julio Made, tenía alguna relación con Luis Caputo, algo que el propio ministro salió a desmentir con exigencia de castigo incluida.

“Nunca en mi vida escuché ni siquiera hablar de un grupo Lenor, ni de un empresario Made”, aseguró el funcionario en un posteo por la red X. En ese mismo mensaje pidió una legislación que castigue al periodismo, con el fundamento de que “no es razonable que alguien escriba cosas sin ningún tipo de sustento y no tenga consecuencias”.





Inmediatamente después de que el ministro posteara ese mensaje, el presidente Milei –siempre atento a las novedades en las redes sociales- apoyó el castigo y lo reposteó con un comentario a modo de título: “Desenmascarando mentirosos”.





Pero inmediatamente después, salió al reniego de la prensa con dos reposteos en los que cinco veces utilizó el concepto “mierdas humanas”. El primero fue el de un usuario que, a través de una enrevesada interpretación de datos, sostuvo que la gravedad del crecimiento de la morosidad en préstamos bancarios es “una operación mediática”.

Milei respaldó ese fundamento y publicó su berrinche: “Las mierdas humanas que se disfrazan de periodistas pedirán perdón por haber mentido y operado con el tema morosidad”, escribió. Luego, con menos ironía agregó: “Veremos si están moldeados de barrio o de mierda… Principio de revelación a la carga” (SIC).





Pero la nueva rabieta presidencial venía desde temprano. Antes de la propuesta condenatoria de Caputo y de la interpretación de que el endeudamiento es la demostración de que el sistema funciona bien, el Presidente ya estaba enojado por una información que daba cuenta de una reunión entre él y dos economistas que defienden al Gobierno en el streaming oficialista Neura.

La forma que tuvo Milei para negar ese hecho fue insultar a quienes lo publicaron: “Mierdas humanas mentirosas. Mierdas humanas, después lloran malas formas… Mierdas podrían empezar por no mentir, soretes”.





