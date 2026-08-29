La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificó el régimen para calcular los anticipos del Impuesto a las Ganancias de las personas humanas. El nuevo mecanismo introduce una actualización de valores que puede generar diferencias importantes entre los anticipos pagados durante el año y el impuesto que finalmente corresponda ingresar.

Hasta el cambio normativo, el régimen establecía para las personas humanas el pago de cinco anticipos equivalentes al 20% del impuesto determinado en el período fiscal anterior. Con la nueva modalidad, el cálculo toma como punto de partida la ganancia neta del ejercicio previo antes de computar las deducciones personales.

Ese monto se actualiza de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada entre julio y diciembre del año anterior al período fiscal por el que se ingresan los anticipos.

Cómo se realiza ahora el cálculo

Luego de actualizar las ganancias, el nuevo sistema descuenta las deducciones personales, que también son ajustadas con el mismo criterio. De esta manera se obtiene una base imponible teórica sobre la que se aplica la alícuota correspondiente de la escala del Impuesto a las Ganancias.

En los hechos, el mecanismo implica que los anticipos pasan a actualizarse de acuerdo con la evolución de la inflación. Esto puede provocar que algunos contribuyentes enfrenten montos superiores a los que esperaban, especialmente cuando existe una diferencia entre la evolución del IPC y la de determinados ingresos.

El problema con las rentas en dólares

Uno de los principales efectos puede producirse en los contribuyentes que declararon rentas de fuente extranjera durante el período fiscal 2025.

Según el análisis publicado, la actualización por inflación puede generar un descalce cuando los ingresos vinculados a monedas extranjeras evolucionan por debajo del IPC. Entre julio y diciembre de 2025, la divisa tomada como referencia registró una suba del 7%, mientras que el IPC utilizado para el nuevo cálculo avanzó 12%.

Esta diferencia puede elevar artificialmente la base utilizada para calcular los anticipos y, en algunos casos, llevar al contribuyente a una alícuota superior dentro de la escala del impuesto.

Como consecuencia, podría producirse un saldo a favor cuando se realice la liquidación anual definitiva, si el impuesto real termina siendo inferior a los anticipos ingresados.

La posibilidad de reducir los anticipos

La normativa contempla la posibilidad de solicitar una reducción de anticipos cuando el contribuyente considere que el cálculo realizado genera una importante sobreestimación del impuesto que deberá pagar.

Sin embargo, el análisis advierte que esta alternativa implica riesgos procesales y financieros y debe evaluarse de acuerdo con cada situación particular.

En este contexto, los cambios introducidos por ARCA vuelven a poner el foco en la planificación tributaria. Para muchos contribuyentes, el nuevo sistema puede modificar de manera significativa los montos a pagar durante el año, aun antes de conocer cuál será finalmente la obligación tributaria definitiva.