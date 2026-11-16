Encontrar una pequeña bolita en el cuello o detrás de la oreja de un hijo suele generar preocupación. Sin embargo, los ganglios inflamados son frecuentes durante la infancia y, en la mayoría de los casos, responden a infecciones comunes. La pediatra Nerina Grimalt explicó en Salud & Bienestar por qué aparecen, qué síntomas deben llamar la atención y cuándo es necesario consultar.

“Son esas cosas que cuando aparecen a los padres los alertan”, reconoció la médica. Aclaró que descubrir un ganglio no significa automáticamente que exista una enfermedad grave: muchas veces es una señal de que las defensas están trabajando.

Por qué se inflaman los ganglios

Los ganglios forman parte del sistema linfático, una red que ayuda a drenar líquidos y participa en la respuesta inmunitaria. Grimalt los comparó con estaciones de un tren: reciben la linfa de diferentes zonas del cuerpo y colaboran en la detección de agentes extraños, como virus y bacterias.

Nerina Grimalt, médica pediatra.

Por eso, una infección de garganta, una otitis o un problema dental pueden provocar ganglios aumentados de tamaño en el cuello. Incluso los piojos, las lesiones o los hongos del cuero cabelludo pueden explicar la aparición de bultitos detrás de las orejas.

“Las causas infecciosas son las más frecuentes, en especial en los niños”, sostuvo. También señaló que algunos ganglios pequeños pueden seguir palpándose después de que desaparecen los síntomas, sin que eso represente necesariamente un problema.

Las señales que requieren una consulta

La pediatra explicó que no solo importa el tamaño del ganglio, sino su ubicación, evolución y los síntomas que lo acompañan. Un bulto que crece rápidamente, provoca dolor intenso, enrojecimiento o deforma el cuello necesita valoración médica. En ocasiones puede tratarse de una infección bacteriana con acumulación de pus.

También aconsejó prestar atención cuando aparecen ganglios en varias regiones del cuerpo o cuando el niño presenta pérdida de peso sin explicación, palidez, cansancio marcado, fiebre persistente o cambios notorios en sus actividades habituales.

“Eso no es normal en un niño, con ganglios o sin ganglios”, advirtió al describir a un pequeño que deja de jugar o de hacer deporte porque se siente agotado. Estas manifestaciones no indican por sí solas una enfermedad grave, pero requieren estudiar sus causas.

Según el caso, el pediatra puede solicitar análisis de sangre, ecografías u otros estudios. El tratamiento depende del origen: algunas infecciones solo necesitan seguimiento, mientras que otras pueden requerir antibióticos o procedimientos específicos.

Grimalt recomendó evitar el pánico y consultar con el pediatra cuando el ganglio aparece junto con un resfrío u otra infección reconocible. En cambio, si el niño tiene dificultad para respirar o tragar, empeora rápidamente o está muy decaído, debe recibir atención urgente.

“El ganglio es mi chusma, es el que a mí me avisa”, resumió la especialista. Su mensaje para las familias fue observar al niño en su conjunto y no dejar pasar señales persistentes, sin asumir que cada bulto es motivo de alarma.

Dato

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