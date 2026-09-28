Pierre Gasly habló sobre el accidente que protagonizó junto a Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán. El piloto francés de Alpine señaló que la relación podrá continuar mientras exista respeto.

“Respeto. Sabes, todo se trata de respeto. Mientras haya respeto, todo es posible”, expresó Gasly durante una entrevista con Sky Sports F1. La declaración llegó después del incidente ocurrido en la vuelta 36 de la carrera.

El accidente en Bakú

Colapinto cometió un error durante el relanzamiento posterior al Safety Car y terminó chocando con Gasly y Lando Norris. Los tres pilotos quedaron fuera de competencia como consecuencia del incidente.

El piloto argentino asumió la responsabilidad por lo sucedido y pidió disculpas tanto a Gasly como al equipo. Colapinto explicó que bloqueó al comenzar a frenar y que luego quedó fuera de control durante la frenada.

El mensaje sobre las redes

Gasly también hizo referencia a los comentarios que aparecieron en redes sociales después del accidente. Alpine había emitido un comunicado en el que señaló que los errores ocurren cuando se corre al límite y pidió que nadie sea blanco de comentarios de odio o abuso.

El francés aceptó las disculpas de Colapinto y habló de la importancia del respeto para la convivencia dentro del equipo. La situación quedó así planteada después de un Gran Premio de Azerbaiyán que terminó antes de tiempo para ambos pilotos de Alpine.