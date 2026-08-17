Representantes del sector hotelero y gastronómico de San Juan finalmente se reunieron con representantes del Gobierno provincial por la crisis que atraviesan los establecimientos. Durante el encuentro, las autoridades les presentaron las líneas de crédito disponibles para capital de trabajo, pero desde Aehga advirtieron que muchos negocios ya están fuertemente endeudados y pidieron que esas herramientas también puedan utilizarse para cancelar obligaciones con ARCA.

Analía Tello, dirigente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de San Juan (Aehga), confirmó que la reunión se produjo semanas atrás después de los reiterados pedidos que la entidad venía realizando ante distintas áreas del Ejecutivo.

“El Gobierno nos ha recibido bien, con las puertas abiertas, han escuchado bien nuestra petición, nos han mostrado la línea de créditos que tiene”, explicó Tello.

Sin embargo, aseguró que el principal inconveniente es que parte de los establecimientos ya acumula un nivel de deuda que dificulta asumir nuevos préstamos, aun cuando sean destinados a capital de trabajo.

“Hay negocios que tienen tanta deuda que te dicen ‘otra deuda no quiero’”, señaló.

Por eso, Aehga planteó al Gobierno la posibilidad de ampliar el destino de esas líneas de financiamiento y permitir que sean utilizadas para cancelar obligaciones tributarias.

“Lo que solicitamos es que esas líneas de créditos estén permitidas para pagar ARCA, por ejemplo, que es algo que le aqueja mucho a la gran mayoría de los gastronómicos que hoy están en situaciones críticas”, sostuvo Tello.

El peso de las deudas

Según explicó la referente, actualmente el principal componente de la deuda de los establecimientos gastronómicos es impositivo. Después aparecen los compromisos vinculados a salarios y aguinaldos.

Tello aseguró incluso que existen empresarios que todavía no lograron completar el pago del último aguinaldo debido al nivel de actividad que registran.

“No nos olvidemos que hay muchos gastronómicos que todavía no terminan de pagar los aguinaldos”, afirmó.

La dirigente relacionó esas dificultades con la fuerte caída de clientes que registra el sector. Según describió, algunos establecimientos trabajan con niveles de actividad inferiores al 50%, lo que obliga a los propietarios a definir qué obligaciones pueden afrontar cada mes y cuáles deben postergar.

Advierten por nuevos cierres

El deterioro de la actividad también comenzó a traducirse en cierres. Tello aseguró que “en el último período” alrededor de siete establecimientos dejaron de funcionar y remarcó que esas bajas no fueron compensadas por nuevas aperturas. En sus declaraciones no precisó qué lapso comprende ese dato.

“Cuando un gastronómico cierra, cierra una puerta, una cocina se apaga, cierran 15 familias que se quedan sin trabajo y todos los proveedores que tenemos detrás”, expresó.

La preocupación coincide con el relevamiento que Aehga difundió en julio, en el que el 58% de los establecimientos consultados manifestó serias dificultades para imaginarse abierto durante los siguientes 12 meses.

De los reclamos a las reuniones

La reunión con el Gobierno provincial representa un avance respecto de los reclamos que Aehga venía realizando desde meses atrás. La entidad había solicitado medidas para aliviar costos y permitir que hoteles, restaurantes, bares y cafeterías pudieran sostenerse hasta una eventual recuperación del consumo.

Tello también confirmó que mantuvieron una reunión con el intendente de Rivadavia para trasladar planteos similares y buscar alternativas desde el ámbito municipal.

El próximo paso será el 24 de agosto a las 19, cuando Aehga convocará a sus gastronómicos asociados para consensuar nuevas medidas, unificar los planteos y definir cómo continuará el pedido ante las autoridades.

“Vamos a juntarnos todos los gastronómicos asociados para tratar de encontrarle una vuelta, encontrarle una solución a este gran problema que estamos pasando”, anticipó Tello.