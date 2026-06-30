Un nuevo operativo de Gendarmería Nacional permitió desbaratar una maniobra de narcotráfico en Salta, donde dos personas fueron detenidas mientras transportaban más de 27 kilos de cocaína ocultos en el tanque de combustible de un automóvil.

El procedimiento se llevó a cabo en la tarde del miércoles en la base de la Patrulla "El Naranjo", ubicada en el kilómetro 1.438 de la intersección de las rutas nacionales 9 y 34. Allí, efectivos del Escuadrón 45 "Salta" detuvieron la marcha de un Chevrolet Prisma ocupado por un hombre y una mujer mayores de edad, quienes aseguraron que viajaban desde la ciudad de Salta con destino a Villa Ballester, en la provincia de Buenos Aires.

Durante el control de la documentación, los gendarmes advirtieron un fuerte olor a combustible que provenía del interior del vehículo. Al inspeccionar el sector del tanque detectaron además que los tornillos de sujeción presentaban señales de haber sido manipulados recientemente, lo que despertó las sospechas de los efectivos.

Con autorización de la Unidad Fiscal Federal de Salta, los uniformados realizaron una inspección más exhaustiva. En presencia de testigos retiraron el tanque de combustible y encontraron en su interior 25 paquetes rectangulares, comúnmente utilizados para el traslado de estupefacientes.

Las pruebas de campo Narcotest confirmaron que se trataba de cocaína, con un peso total de 27 kilos y 28 gramos.

Por disposición de la Unidad Fiscal Federal de Salta, el hombre y la mujer quedaron detenidos. Además, se secuestró la droga, el vehículo utilizado para el traslado, tres teléfonos celulares y dinero en efectivo, mientras continúa la investigación para determinar el origen y destino de la carga ilegal.