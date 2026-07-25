

En el marco del Operativo Plan Invierno, efectivos del Grupo Especializado de Alta Montaña (GEAM) de la Gendarmería Nacional concretaron con éxito el rescate y evacuación de seis personas que habían quedado atrapadas debido al fuerte temporal de nieve que afectó a la zona cordillerana en los últimos días.

Los operativos se desplegaron en dos puntos distintos de la alta montaña sanjuanina bajo los lineamientos del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR).

Rescate en Calingasta: atrapados por una avalancha

El primer procedimiento se desencadenó tras el alerta emitido por una empresa minera. Una familia compuesta por cinco integrantes quedó varada a la altura del kilómetro 30 de la Ruta Provincial N.º 400, en el departamento Calingasta, como consecuencia del desprendimiento de una masa de nieve sobre la calzada.

Ante la emergencia, personal del Escuadrón 26 "Barreal" movilizó una patrulla junto a integrantes de la Brigada de Rescate y una unidad de ambulancia. Tras un arduo trabajo en la zona, los rescatistas lograron tomar contacto con los damnificados, brindarles asistencia primaria y trasladarlos a una zona segura.

Auxilio a un puestero en Iglesia

De manera en paralelo, integrantes del Escuadrón 25 "Jáchal" llevaron adelante una maniobra de rastreo y auxilio en el departamento Iglesia. El equipo del GEAM se dirigió hacia el paraje Chita, sobre la Ruta Provincial N.º 483, donde un puestero local llevaba varios días incomunicado y cercado por la nieve acumulada.

Con la colaboración de personal de Protección Civil, los gendarmes asistieron al poblador, verificaron su estado de salud y completaron su evacuación en forma segura hacia la villa cabecera del departamento.

Compromiso en la cordillera: Ambos despliegues se encuadraron en la Ley 27.287 del SINAGIR, reafirmando el rol de asistencia humanitaria y la presencia permanente de las fuerzas de seguridad en los sectores más vulnerables de la cordillera sanjuanina durante la temporada invernal.

