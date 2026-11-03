La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, destacó a la Argentina como ejemplo de disciplina fiscal y valoró el ordenamiento de las cuentas públicas impulsado por el Gobierno nacional. Durante una conferencia financiera en Madrid, aseguró que el país está sentando las bases para el crecimiento y la estabilidad macroeconómica y financiera.

“Argentina lo está haciendo muy bien al sentar las bases para el crecimiento, la estabilidad macroeconómica y financiera. El país será recompensado por ello”, expresó la titular del organismo ante una consulta de la prensa argentina. Sus declaraciones se produjeron durante la Conferencia Internacional de Banca 2026, organizada por el Banco Santander en España.

Argentina, entre los países que ordenaron sus cuentas

Durante su exposición, Georgieva mencionó a Grecia, Portugal e Irlanda como ejemplos de países que atravesaron crisis y posteriormente fortalecieron sus políticas presupuestarias. En ese contexto, sumó a la Argentina y a Chile entre las economías que incorporaron la importancia de mantener la disciplina fiscal.

La funcionaria sostuvo que muchas economías emergentes aprendieron de las crisis y lograron ordenar sus cuentas públicas. También advirtió que los gobiernos deben aprovechar los períodos de crecimiento para reconstruir sus márgenes fiscales y evitar un aumento permanente del endeudamiento.

La advertencia sobre la deuda mundial

La titular del FMI alertó que la deuda pública global se acerca al equivalente al 100% del producto bruto interno mundial. Además, señaló que la persistencia de la inflación y las tasas de interés elevadas incrementan los costos para los gobiernos, las empresas y las familias.

Georgieva también cuestionó los desequilibrios fiscales de las principales economías avanzadas y mencionó particularmente el caso de Estados Unidos. Según planteó, el crecimiento económico puede ayudar a mejorar la recaudación, pero no alcanza por sí solo para resolver los problemas de endeudamiento.

Inteligencia artificial y crecimiento económico

Durante la conferencia, la directora del FMI también se refirió a los desafíos que plantea la inteligencia artificial y su impacto sobre el empleo y las inversiones. Estimó que alrededor del 40% de los puestos de trabajo a nivel mundial podrían verse afectados por esta tecnología en los próximos tres a cinco años, aunque aclaró que eso no significa necesariamente que vayan a desaparecer.

En cuanto a las perspectivas internacionales, Georgieva señaló que el organismo prevé un crecimiento económico mundial del 3,1%. Atribuyó esa capacidad de resistencia al dinamismo del sector privado, el fortalecimiento institucional en distintos países y el avance tecnológico.

La revisión del acuerdo con Argentina

Las declaraciones de Georgieva se conocieron después de que el equipo técnico del FMI aprobara la tercera revisión del programa vigente con la Argentina. El visto bueno del directorio del organismo, previsto para comienzos de diciembre, habilitaría un desembolso cercano a los 900 millones de dólares, destinado a afrontar pagos con el propio Fondo.