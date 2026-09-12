El director de Hidráulica, José María Ginestar, anticipó los escenarios que la Provincia maneja para el próximo ciclo hídrico y señaló que el escenario de mínima parte de unos 2.000 hectómetros cúbicos, mientras que el de máxima podría alcanzar los 4.000 hm3.

La proyección marca una diferencia significativa respecto de la temporada que está terminando. Según explicó Ginestar, este año el río San Juan recibió alrededor de 600 hectómetros cúbicos, por lo que incluso el escenario mínimo previsto para el próximo ciclo implicaría más del triple del volumen actual.

“Estamos hablando de una base sobre los 2.000, que es un triple de lo que tenemos hoy”, explicó durante una entrevista en Café de la Política que se emite por HUARPE TV. El funcionario aclaró que ese número corresponde a un escenario estadístico y que el pronóstico definitivo se elaborará con los nuevos relevamientos de nieve que realizará Hidrología en la cordillera.

Para establecer esa estimación se toman en cuenta los registros de las estaciones meteorológicas, imágenes satelitales y los antecedentes históricos de la cuenca del río San Juan. El escenario de máxima, en tanto, tiene como referencia el comportamiento registrado durante la década de 1980, cuando el escurrimiento se acercó a los 4.000 hectómetros cúbicos.

La estrategia para los diques

Ginestar explicó que, ante un escenario de mayor disponibilidad de agua, la prioridad será administrar el recurso para aprovechar los deshielos y llegar al próximo ciclo hídrico con reservas.

“Muy probablemente” los diques podrían alcanzar su cota máxima, sostuvo el funcionario, aunque aclaró que el llenado dependerá de cómo evolucione el caudal durante la temporada.

La estrategia que plantea Hidráulica es mantener los embalses con el menor nivel posible durante parte del período para poder recibir el mayor volumen de agua y aprovechar los últimos deshielos. “La intención es tratar de mantener los embalses lo más bajos posibles para poder acumular la mayor cantidad de agua de cara a llenar los embalses sobre marzo”, explicó.

El objetivo es llegar a marzo o abril con los últimos aportes de la cordillera y completar las reservas para afrontar el siguiente ciclo hídrico.

Ginestar también descartó que, en los próximos meses, la disponibilidad del recurso vaya a representar un problema para el riego. El desafío, explicó, estará en coordinar el mayor volumen de agua con las tareas de mantenimiento que necesita el sistema.

Obras para preparar los cauces

En paralelo al seguimiento del pronóstico, Hidráulica avanzó con obras para preparar el sistema ante un escenario de mayor caudal. Ginestar confirmó que ya terminó una primera etapa de trabajos que incluyó el reemplazo y reparación de compuertas y paños, con una inversión de $1.178 millones.

Las tareas forman parte de un plan para reducir las pérdidas que registra la red de riego y avanzar progresivamente sobre los 1.600 kilómetros de canales de la provincia.

Pero la preparación no se limita al sistema de riego. El funcionario explicó que se están utilizando miles de horas máquina para trabajar en cauces y sectores que podrían volver a recibir agua después de años de bajos caudales.

encionó intervenciones en distintos puntos del río San Juan, entre ellos Santa Lucía, Caucete y el puente de Albardón, donde se realizan trabajos de reencauzamiento, profundización y ampliación de los lechos.

En ese contexto, Ginestar advirtió que algunos lugares que los sanjuaninos dejaron de ver con agua durante años podrían presentar nuevamente circulación durante el próximo verano.

Uno de los puntos señalados fue la zona del río Las Moras, donde podrían generarse nuevos cauces en función del volumen que finalmente llegue desde los embalses.

“Eso va a generar nuevos cauces de agua y eso en definitiva genera un problema para la seguridad de las personas, que es lo más importante en este caso”, alertó.

Mientras tanto, Hidrología prepara nuevos relevamientos en la cordillera para actualizar los datos y avanzar en el pronóstico hídrico definitivo. El escenario que hoy maneja Hidráulica, según Ginestar, parte de los 2.000 hm³ como mínimo y contempla hasta 4.000 hm³ como máximo, frente a los 600 hm³ de la temporada que está finalizando.

Textuales

José María Ginestar / Director de Hidráulica