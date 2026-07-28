Mientras continúa al frente de la Dirección de Hidráulica, José María Ginestar también empieza a ser mencionado dentro del armado político de Unidos para las elecciones de 2027. Como presidente del Comité radical de Santa Lucía, el funcionario habló sobre una posible candidatura, defendió la forma de trabajo territorial de la UCR y explicó por qué el partido decidió no contar con una sede propia en el departamento.

Lejos de considerar que la falta de un comité representa una debilidad, Ginestar sostuvo que fue una decisión deliberada para mantener un contacto permanente con los vecinos.

"Nosotros no tenemos comité en Santa Lucía. Usamos el café de la plaza para las reuniones porque entendemos que las sillas muchas veces provocan otro fenómeno, que es que te quedés encerrado y no salgas", afirmó en el Café de la Política que se emite por HUARPE TV.

Para el dirigente radical, la política debe desarrollarse en los barrios y no entre cuatro paredes. "Cien por cien un comité en la calle es mejor que un comité encerrado", aseguró, al remarcar que esa modalidad les permite mantener un vínculo cotidiano con los vecinos y conocer de primera mano los problemas del departamento.

Ginestar incluso utilizó la discusión que atraviesa al Bloquismo de Santa Lucía para reforzar su postura. En referencia a las declaraciones del dirigente Sebastián Grigolo, quien cuestionó el funcionamiento del partido por la disputa de la sede, señaló que "evidentemente está en la calle siempre" y consideró que ese contacto permanente con los vecinos es una de las claves de la actividad política.

El funcionario sostuvo que esa presencia territorial también implica colaborar con la gestión provincial y canalizar reclamos de los habitantes hacia las distintas áreas del Estado. "Esa es la clave de la política y de la gestión. Cuando sumás voluntades y vas teniendo respuestas, eso mejora la gestión", sostuvo.

La candidatura para 2027

Consultado sobre una eventual candidatura en Santa Lucía, Ginestar evitó confirmar una decisión, aunque dejó abierta la posibilidad de competir cuando llegue el momento electoral.

"Yo siempre voy a estar donde el gobernador me pida", respondió en un primer momento, aunque aclaró que hoy su prioridad sigue siendo la gestión al frente de Hidráulica, especialmente por las expectativas que existen sobre la próxima temporada hídrica.

"A mí me gusta hacer política, pero hoy Hidráulica tiene una gran responsabilidad y un montón de agua que está por venir", sostuvo.

Respecto del proceso de definición de candidaturas dentro del oficialismo, el dirigente radical consideró que las encuestas serán determinantes y que ningún espacio puede desconocer la voluntad del electorado.

"Marcelo siempre habla de las encuestas. La gente termina diciendo quién quiere que acompañe este proceso y ese momento llegará", expresó.

Incluso, al ser consultado sobre una eventual competencia interna si la futura ley electoral habilita ese mecanismo, insistió en que el respaldo ciudadano será el principal elemento para definir los nombres. "Jamás, si el ciudadano pide por un candidato, alguien puede decir lo contrario", señaló.

Ginestar también destacó el momento institucional que atraviesa el radicalismo sanjuanino. Aseguró que el partido logró ordenarse bajo la conducción de Alejandro Leonardo y valoró el compromiso de la dirigencia.

"Gracias a Dios tenemos un comité ordenado, con gente comprometida con la causa y que tiene claros sus principios y sus intenciones políticas", concluyó.

Textuales

José María Ginestar / Presidente UCR Santa Lucía