José Luis Gioja puso la unidad del peronismo en el centro de la discusión hacia 2027 y tomó como referencia la reunión que distintos referentes del PJ nacional mantuvieron en Buenos Aires. En el Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV, Gioja valoró la reunión de dirigentes nacionales, entre ellos gobernadores, legisladores y referentes de los bloques justicialistas del Congreso. En su lectura, ese proceso también debería trasladarse a San Juan, donde el peronismo mantiene diferencias internas y aún no definió un camino.

“Tenemos que conversar, tenemos que ver, porque las soluciones -creemos- pasan por las propuestas que tiene precisamente el movimiento nacional en la Argentina”, sostuvo. También consideró que el PJ debe convocar a los sectores que coincidan en que lo que ocurre en el país “no le sirve” y que es necesario avanzar hacia una reconstrucción.

Gioja no planteó una convocatoria concreta para reunir a los sectores sanjuaninos, pero sí sostuvo que deben comenzar a transitar caminos que apunten a ese objetivo. “Yo creo que estamos transitando caminos que tienden a esto”, respondió al ser consultado por una posible reunión del peronismo provincial.

Su planteo busca cambiar las prioridades de la discusión interna. Para Gioja, primero debe definirse qué quiere hacer el peronismo, qué propuestas llevará a la sociedad y qué equipos estarán preparados para ejecutarlas. Recién después debería resolverse quiénes ocuparán las candidaturas.

“Hay que definir un esquema de laburo, hay que definir un esquema de propuestas, sobre todo, para nuestra gente”, afirmó. “No sirve el vedetismo en política. Lo que sirve son los proyectos concretos de carne y hueso”, sostuvo.

“Hay que armar equipos para que esos equipos hagan realidad los programas que están proponiendo”, explicó.

La posibilidad de una fórmula con Andino en 2027

La discusión por los nombres apareció durante la entrevista y Gioja dejó abierta la puerta sobre su futuro electoral. Después de haber dicho anteriormente que no sería candidato, explicó que ahora prefiere no anticipar una definición porque las circunstancias pueden modificar cualquier escenario.

“Vos sabés que en estas cosas vos nunca podés decir ni sí ni no”, afirmó. Recordó que en el pasado aseguró que no volvería a ser candidato y luego las circunstancias lo llevaron a reconsiderarlo. Por eso, hoy evita confirmar o descartar una postulación.

En ese contexto, fue consultado por una eventual fórmula con Cristian Andino, actualmente diputado nacional. Gioja reconoció que mantiene diálogo con él. No rechazó la posibilidad de compartir una fórmula en 2027, aunque tampoco la confirmó.

“Creo que en el justicialismo, en la manera que haya mucho diálogo, nos sirve a todos”, respondió. Volvió a colocar por delante la unidad y dejar los nombres para más adelante.

Ese criterio quedó resumido en otra de sus definiciones: “Primero la patria, después el movimiento y al último, hombres y mujeres”. Para Gioja, las candidaturas deben surgir de una construcción colectiva y no ser el punto de partida.

Al hablar de la unidad utilizó una metáfora: “Esto de la unidad no es una entelequia”, sostuvo. “Es una avenida grande, ancha, que hay que transitarla”. Puede haber distintos sectores, pero el objetivo debe ser avanzar hacia un mismo destino.

“Vicuña no regala nada”

Gioja también opinó sobre el aporte de US$250 millones de Vicuña y rechazó que se lo presente como un regalo para San Juan. “Vicuña no regala nada”, afirmó. Sostuvo que el “acuerdo debe analizarse en función de las obligaciones vinculadas al proyecto y al informe de impacto ambiental”. Además, reclamó precisión sobre las obras que se financiarán y control estatal sobre el destino de los fondos.

Textuales

José Luis Gioja / Dirigente del PJ de San Juan