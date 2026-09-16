José Luis Gioja y Facundo Perrone viajarán este sábado a Buenos Aires para participar del plenario federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio que tiene como principal referente al gobernador bonaerense Axel Kicillof. Los tres dirigentes vienen trabajando en San Juan para desarrollar esa estructura política y estarán en Avellaneda junto a representantes de otras provincias.

El encuentro se realizará en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional en Villa Domínico y será encabezado por Kicillof. La convocatoria se dará en un escenario en el que el mandatario bonaerense busca consolidar el armado nacional del MDF mientras distintos sectores del peronismo comienzan a moverse de cara a 2027.

La presencia sanjuanina llega después de una reunión realizada este lunes en la sede del Sindicato Unión Obrera de Estaciones de Servicios (Suoes), donde Gioja, Perrone, Juan Pablo Gómez y otros dirigentes avanzaron en la organización provincial del espacio y definieron la participación en el plenario de Avellaneda.

Perrone ya camina la provincia rumbo a 2027

Dentro de ese armado, Perrone comenzó a recorrer San Juan y a reunirse con sectores de distintos departamentos. Su primera parada fue Jáchal y luego continuó por Calingasta, en una construcción territorial que busca sumar dirigentes y sectores para una alternativa dentro del peronismo provincial.

El dirigente también se consolidó como uno de los referentes sanjuaninos del MDF. Su construcción provincial se desarrolla mientras en el peronismo local aparecen distintos espacios con pretensiones de cara a 2027.

En ese escenario, la apuesta por Kicillof representa una línea diferente a la que encabeza el exgobernador y senador nacional Sergio Uñac. El sanjuanino confirmó en agosto su intención de competir por la Presidencia en 2027 y planteó que el peronismo debería definir su candidato mediante una interna.

Gioja, Perrone y Gómez, en cambio, vienen participando de la expansión del espacio que impulsa al gobernador bonaerense. Gómez ya había participado del lanzamiento nacional de MDF Juventud y trabaja en la organización de la estructura en San Juan.

Un plenario con la mirada puesta en 2027

Aunque el acto de este sábado no tiene previsto un anuncio formal de candidatura de Kicillof, la actividad forma parte de su construcción política nacional. El objetivo del MDF es ampliar su presencia territorial y reunir a los sectores que acompañan al bonaerense en distintas provincias.

En San Juan, el espacio también prepara una próxima actividad: una eventual visita de Kicillof a la provincia durante octubre, mientras sus referentes locales continúan con reuniones y recorridas territoriales.