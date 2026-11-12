La minera Glencore informó este jueves que adelantó de manera preventiva la desmovilización (el traslado y salida del personal) de los 20 trabajadores que se encontraban en el campamento Sombreros de su proyecto de cobre El Pachón, en el departamento de Calingasta. La decisión se tomó luego de que la crecida del río Blanco afectara el tránsito sobre la servidumbre minera y provocara daños en varios sectores del camino de acceso.

Según detalló la compañía en un comunicado, durante la evaluación de la situación climática registrada el miércoles se detectó un corte en el kilómetro 31 de la servidumbre minera (el camino habilitado legalmente para el tránsito de la actividad) debido al incremento del caudal del río. Esa interrupción del camino fue el detonante para priorizar la seguridad del personal.

Glencore atribuyó las intensas precipitaciones y el aumento de los caudales al fenómeno climático de El Niño, que "actualmente impacta en distintos sectores de la provincia de San Juan". Cabe recordar que, como informó DIARIO HUARPE, la provincia viene atravesando un invierno y una primavera con eventos climáticos extremos que ya afectaron la producción de Veladero y obligaron a postergar el inicio de la temporada de trabajos mineros en alta cordillera.

Personal a resguardo

La empresa aclaró que los trabajadores permanecen alojados en las instalaciones del campamento, realizando tareas planificadas en el interior y en condiciones normales de bienestar. "Todos se encuentran en buen estado de salud y disponen de los servicios, insumos e infraestructura necesarios para el normal funcionamiento de las instalaciones", sostuvo la minera.

A pesar de que el personal está a resguardo, la compañía decidió "adelantar por precaución la desmovilización" de los 20 trabajadores del turno. Para ello, indicaron que "se están evaluando todas las alternativas a fin de cumplir este objetivo bajo condiciones estrictas de seguridad".

La empresa aseguró que mantiene una coordinación permanente con las autoridades departamentales y provinciales para el seguimiento de las condiciones climáticas y del estado de los caminos.

Qué es El Pachón

El proyecto El Pachón es un yacimiento de cobre y molibdeno (un metal utilizado para endurecer el acero) ubicado en Calingasta, a unos 3.600 metros sobre el nivel del mar y a solo 5 kilómetros del límite internacional con Chile. El yacimiento pertenece en un 100% a Glencore y actualmente se encuentra en etapa de exploración avanzada.

La situación en El Pachón se suma a las alertas viales que ya se registraron en la zona. Como publicó este diario, días atrás una corriente de agua socavó la base del camino en la zona de Las Caletas, un tramo de la Ruta Provincial 400 que también integra el corredor de acceso a El Pachón y que es utilizado por turistas y montañistas.