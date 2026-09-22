Glencore Pachón S.A. solicitó ante el Ministerio de Minería de San Juan la mensura de una nueva mina en Calingasta, según un edicto publicado esta semana en el Boletín Oficial de la provincia. Se trata de la mina "Mondaca 9", un área de 259,30 hectáreas ubicada junto al límite internacional con Chile. La mensura es el trámite por el cual el Estado mide y delimita oficialmente el terreno de una pertenencia minera -el nombre legal que recibe cada mina-, un paso necesario para consolidar el derecho de explotación sobre esa superficie. El dato fue publicado en el Boletín Oficial de la provincia.

Una pieza más del mismo distrito minero

El expediente, identificado como N° 1124-139-P-08, detalla que Mondaca 9 linda con varias pertenencias que ya llevan el nombre Pachón -entre ellas Pachón 13, 16, 18, 22, 23 y 27-, además de otras denominadas Chorlo, Cuerno, Maca, Agua Buena y Sandra. Esa colindancia ubica al nuevo trámite dentro del mismo distrito minero donde Glencore, la multinacional suiza de recursos naturales, viene desarrollando desde hace años El Pachón, uno de los yacimientos de cobre más grandes de la provincia junto a otros megaproyectos como Los Azules y Vicuña.

El edicto también precisa, a través de una planilla de coordenadas Gauss Krüger, que dos de los vértices que delimitan el área -identificados como A y T- llegan hasta el límite internacional con Chile, lo que confirma que la nueva pertenencia se encuentra en plena cordillera, sobre la frontera.

Qué sigue ahora

De acuerdo con la Resolución N° 83-DDM-2026, el Ministerio de Minería ordenó publicar el edicto tres veces en un plazo de quince días y colocar un cartel de aviso en la puerta de la oficina de Minería. Esa publicidad habilita a que, durante esos quince días, cualquier persona o empresa que considere afectados sus propios derechos mineros sobre esa superficie pueda presentar oposición, tal como establece el artículo 84 del Código de Minería. Glencore Pachón, como empresa peticionante, tiene luego un plazo de treinta días para acreditar ante el Ministerio que efectivamente realizó esa publicación.

Si nadie se opone y la mensura se aprueba, la mina Mondaca 9 quedará formalmente registrada con los límites y la superficie detallados en el edicto, ampliando así la base de derechos mineros que Glencore mantiene sobre la zona de El Pachón.