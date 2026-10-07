Los gobernadores volverán a tener una cita en Buenos Aires en una semana que aparece como clave para el Gobierno nacional. Al menos ocho mandatarios provinciales confirmaron su participación en la segunda Cumbre Federal de Logística, organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), que se realizará el viernes 16 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires.

El encuentro se producirá pocos días después de la Argentina Week realizada en París, donde Javier Milei compartió actividades con 13 gobernadores y buscó fortalecer el vínculo entre la Nación y las provincias.

Entre los mandatarios que viajaron a Francia estuvo el sanjuanino Marcelo Orrego, junto con Rolando Figueroa, Ignacio Torres, Alberto Weretilneck, Alfredo Cornejo, Rogelio Frigerio, Gustavo Sáenz, Juan Pablo Valdés, Leandro Zdero, Carlos Sadir, Claudio Vidal y Raúl Jalil, además del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Una nueva reunión en Buenos Aires

La Cumbre Federal de Logística tendrá como eje la búsqueda de una logística más competitiva para el desarrollo federal. Hasta el momento confirmaron su asistencia Axel Kicillof, Alberto Weretilneck, Rolando Figueroa, Rogelio Frigerio, Raúl Jalil, Carlos Sadir, Juan Pablo Valdés y Elías Suárez. También está prevista la participación del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y podría sumarse el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

El encuentro tendrá lugar en el Centro de Convenciones de Buenos Aires y volverá a reunir a mandatarios de distintos espacios políticos.

Presupuesto, reforma política y acuerdos

La reunión llegará en paralelo a una agenda de negociaciones más amplia entre la Casa Rosada y los gobernadores. Tras el encuentro de París, quedaron pendientes conversaciones sobre el Presupuesto 2027, la reforma política y distintos acuerdos vinculados al escenario electoral de 2027.

El Gobierno necesita respaldo de los legisladores que responden a los mandatarios provinciales para avanzar con iniciativas en el Congreso. Entre los temas de discusión aparece la eliminación de las PASO nacionales, además del acompañamiento a distintas reformas impulsadas por la administración de Milei.

Orrego, otra vez en la mesa federal

La presencia de Orrego en París lo ubicó entre los mandatarios que mantuvieron contacto directo con el Presidente durante la gira. Milei recibió allí a 13 gobernadores y destacó el papel de las provincias en sectores como energía, minería y agroindustria.

Ahora, las conversaciones continuarán en territorio argentino. La nueva reunión será una oportunidad para que los gobernadores planteen sus demandas y para que el Gobierno nacional busque avanzar en acuerdos que necesita para su agenda legislativa y económica.