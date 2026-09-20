En Calingasta se realizó el segundo taller del Plan de Manejo y Desarrollo Sostenible de la Pampa del Leoncito, organizado por el Gobierno de San Juan, donde se alcanzaron acuerdos sobre el control, los permisos, la delimitación de zonas y las condiciones de acceso al área. El intendente Sebastián Carbajal habló con DIARIO HUARPE sobre los resultados de la jornada y confirmó que todavía resta un tercer encuentro, cuya fecha será determinada.

“Fue el segundo encuentro y queda un tercer encuentro, con fecha a determinar”, señaló Carbajal. De acuerdo con el acta firmada el 18 de septiembre, durante la reunión hubo coincidencias entre los sectores participantes sobre distintas medidas destinadas a ordenar el uso de la Pampa del Leoncito.

Entre los puntos acordados se encuentra el control y la regulación de los usos, junto con la delimitación de zonas. También se estableció avanzar en un sistema de solicitud de permisos para el acceso y en la colocación de cartelería no invasiva, destinada a brindar información y reforzar la señalización patrimonial del lugar.

El documento contempla, además, definir horarios para la actividad de carrovelismo y establecer las condiciones de acceso vehicular para particulares. Estas medidas quedaron incorporadas al esquema de ordenamiento que se busca desarrollar para el área.

Los accesos que todavía generan diferencias

No todos los temas quedaron resueltos. El acta identifica dos sectores donde persisten criterios divergentes: el acceso vehicular para los prestadores de carrovelismo y el acceso sur utilizado para esa actividad.

Para avanzar sobre esas cuestiones, se solicitará asesoramiento a Vialidad Provincial y Gendarmería. También se prevé la intervención de organismos vinculados con la concientización y la señalización patrimonial, además de un posible convenio con Educación y la participación del Servicio Meteorológico Nacional.

“Por primera vez en la historia de la Pampa se está trabajando en este patrimonio”, sostuvo Carbajal al destacar el proceso iniciado para establecer un esquema de manejo del área.