El secretario de Tránsito y Transporte de San Juan, Marcelo Molina, les respondió a los empresarios de la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP), que solicitaron llevar el boleto de colectivo de primera sección de $1.300 a $1.550. El funcionario advirtió que los aumentos de costos no se trasladan automáticamente a la tarifa y remarcó que todavía no hay una fecha definida para resolver el planteo.

“Que hubo aumento de costo es real, pero esto no significa que todo ese porcentaje se absorbe en el próximo aumento del boleto. No necesariamente eso se traslada a precio”, afirmó Molina a DIARIO HUARPE. Así, puso un límite al pedido empresario, que contempla una suba de $250, equivalente al 19,23%.

Molina explicó que la solicitud debe ser revisada por los equipos técnicos. “Los equipos técnicos lo tienen que revisar y la verdad es que los costos siguen subiendo e impacta en el boleto del colectivo”, sostuvo. También precisó que el cálculo no depende únicamente de los salarios de los choferes: intervienen el combustible y la cantidad de pasajeros que utilizan el servicio.

En ese punto, distinguió el comportamiento de los principales componentes. “Hay que entender que no solo cuando aumenta el sueldo es lo que sube el boleto sino también el combustible y la cantidad de pasajeros”, dijo. Y agregó que, aunque los salarios y el combustible históricamente registraron aumentos, en esta oportunidad los precios de los combustibles se encuentran estancados.

El funcionario aclaró que la definición de la tarifa no responde a una negociación directa entre el Gobierno y las empresas. “Esto no es una negociación, ya que el valor del boleto sale de una fórmula polinómica”, afirmó, en referencia al mecanismo utilizado para calcular el precio del transporte público a partir de distintos componentes de costos.

ATAP niega haber pedido un boleto a $1.550 y dijo que quiere más

Las empresas de transporte público de San Juan nucleadas en ATAP negaron haber solicitado un boleto a $1.550 y aseguraron que ese monto es insuficiente para cubrir los costos del servicio.

“Desmentimos categóricamente haber solicitado llevar el boleto a $1.550”, expresaron en un comunicado, en el que reclamaron recomponer los recursos para pagar salarios, comprar combustible y mantener las unidades.

La declaración contradice lo publicado por DIARIO HUARPE, que, según fuentes vinculadas a ATAP, informó que los empresarios habían pedido subir el pasaje de primera sección de $1.300 a $1.550, un incremento del 19,23%.

Las empresas calificaron la difusión como una “maniobra de manipulación” y solicitaron una rectificación. Además, plantearon que el Gobierno provincial debe definir cómo cubrir los costos, mediante tarifas, compensaciones o una combinación de ambas.

El reclamo se suma al conflicto por el financiamiento del sistema. Durante la disputa salarial de octubre, Ricardo Salvá, representante de ATAP, sostuvo que al transporte le faltaban unos $2.000 millones mensuales para cubrir sus costos.