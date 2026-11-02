El Gobierno de San Juan evalúa retomar la ampliación del Subsistema Cloacal Rawson y de la planta de tratamiento de líquidos cloacales Cerrillo Barboza. Se trata de una megaobra de saneamiento que permanece paralizada y cuya reactivación vuelve a estar en análisis en un escenario marcado por las necesidades de infraestructura que podría generar el boom minero y el crecimiento poblacional. El ministro de Infraestructura, Fernando Perea, confirmó que están actualizando los presupuestos para determinar cómo completar los trabajos pendientes.

“Se ha presentado, se están actualizando los costos, los presupuestos nuevamente de las empresas para ver si lo podemos retomar lo antes posible, porque la verdad que es una obra que hay que terminarla, es una obra que beneficia a mucha gente”, aseguró el funcionario al referirse al estado del proyecto.

Perea reconoció que los trabajos están completamente paralizados y precisó que todavía quedan tres sectores por terminar, a cargo de tres empresas locales. “Todo lo que es cloaca que va bajo tierra, no se ve, pero el servicio que brinda es muy importante. Quedó totalmente paralizada, como vos decís, totalmente paralizada, son tres sectores los que faltan, donde son tres empresas locales las que la tienen”, afirmó.

La posibilidad de reactivar los trabajos depende ahora de la actualización de los costos y de una definición política. Sobre los próximos pasos, el ministro indicó que el tema está en conversaciones con el gobernador Marcelo Orrego. “Se está hablando y el gobernador pronto va a tomar la decisión para que retomemos nuevamente con esa obra”, sostuvo.

La decisión podría convertirse en un anuncio relevante para la agenda de infraestructura provincial, aunque por ahora no hay una fecha confirmada para el reinicio de las tareas.

Una obra estratégica para el crecimiento de San Juan

La ampliación del Subsistema Cloacal Rawson y de la planta Cerrillo Barboza fue proyectada para extender el servicio a sectores de Rawson, Pocito y Rivadavia, además de ampliar la capacidad de tratamiento de los líquidos cloacales. La obra contempla nuevas redes colectoras, la instalación del Colector Médano, cámaras partidoras y mejoras en la planta depuradora.

El proyecto fue concebido para atender a comunidades que todavía no cuentan con el servicio y permitir futuras conexiones. Según la ficha técnica de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), el colector principal también podrá recibir descargas de futuros sistemas, como los de Zonda y Ullum, con una proyección cercana a los 100.000 habitantes beneficiados.

El plan original incluye redes colectoras en el noroeste de Rawson, el norte de Pocito y el sureste de Rivadavia, además de la ampliación de la planta de tratamiento. La población beneficiada inicialmente se estimó en 39.722 personas.

La obra había sido financiada con fondos nacionales y sufrió demoras en medio de las dificultades para sostener su ejecución. Ahora, la actualización de los presupuestos permitirá determinar cuánto costaría completar los sectores pendientes y avanzar hacia una eventual reactivación.

En medio de las expectativas por el desarrollo minero y la futura demanda de servicios, la definición del Gobierno será clave para saber si una de las principales obras de saneamiento de San Juan vuelve a ponerse en marcha.