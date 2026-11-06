El Gobierno de San Juan analizará posibles modificaciones en los recorridos de colectivos de la Red Tulum en distintos puntos de la provincia, luego de los reclamos de usuarios que manifestaron dificultades para acceder al servicio. La ministra de Gobierno, Laura Palma, confirmó que las trazas están sujetas a revisión y explicó cuáles son los criterios que se tienen en cuenta para definir eventuales cambios.

"Los recorridos de la Red Tulum pueden modificarse. Esas modificaciones responden muchas veces a las necesidades de los usuarios y también a la necesidad de establecer trayectos más directos", sostuvo la funcionaria. En ese sentido, aclaró que las evaluaciones se realizan en toda la provincia y no están limitadas a un departamento en particular.

Palma explicó que uno de los objetivos de la reorganización del transporte público es evitar los denominados kilómetros muertos, que son aquellos tramos que realizan las unidades sin levantar pasajeros. Según indicó, esos trayectos representan un costo para el sistema que termina repercutiendo en el servicio.

"Necesitamos recorridos más directos, donde los colectivos circulen por vías principales. Esto no solamente permite que los usuarios lleguen más rápido a destinos como el centro, la terminal o el hospital, sino que también evita kilómetros que muchas veces son innecesarios y encarecen el sistema", manifestó.

La ministra reconoció que las modificaciones pueden generar inconvenientes para algunos pasajeros, especialmente cuando dejan de tener una parada frente a sus viviendas. Sin embargo, señaló que antes de implementar cambios se analiza si existen otras líneas disponibles o alternativas cercanas.

"Entiendo que lo ideal sería que el colectivo llegue a la puerta de la casa de cada vecino, pero a veces eso no es posible. Hay que evaluar si pasan otras líneas o si la persona tiene una parada a una o dos cuadras", explicó.

Los reclamos de los usuarios y la situación en Rawson

Las declaraciones se conocieron luego de distintos planteos de pasajeros por las modificaciones en la Red Tulum. Uno de los casos recientes fue el de vecinos de Rawson, quienes denunciaron que los cambios en el recorrido de la Línea 20 los obligan a caminar más de 2 kilómetros para acceder al transporte público.

Los habitantes de distintos barrios advirtieron sobre las dificultades que enfrentan trabajadores, estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad para llegar a las paradas y trasladarse a sus actividades o tratamientos médicos.

Frente a estos reclamos, Palma invitó a los usuarios que tengan inconvenientes con algún recorrido a acercarse al Ministerio de Gobierno. "Todos los vecinos van a ser recibidos. Se les va a explicar y se va a evaluar cada situación", aseguró.

La actualización del boleto y el conflicto salarial

Por otra parte, la ministra se refirió al próximo aumento del boleto de colectivo y anticipó que la nueva tarifa podría comenzar a regir en los próximos días. Explicó que la actualización debe enviarse a Buenos Aires para su carga en el sistema SUBE.

"Vamos a comunicar y notificar a los usuarios antes de que entre en vigencia el aumento", indicó. Sobre los motivos de la suba, señaló que responde a las variaciones en la estructura de costos, principalmente por los incrementos salariales y del combustible. También aclaró que el subsidio no aumentó.

En relación con el conflicto entre las empresas y los choferes, Palma sostuvo que ya se abonaron las diferencias salariales correspondientes a septiembre y octubre. Además, explicó que el convenio con FATAP contemplaba una suma extraordinaria de $60.000 por julio y agosto, cuya fecha de pago debía negociarse.

"Los trabajadores tienen una relación laboral con las empresas, que son las responsables de cumplir con los acuerdos salariales. No deben establecer compromisos que coloquen al Estado en la obligación de hacerse cargo de esos pagos", afirmó.