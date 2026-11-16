El Gobierno de San Juan reunió a las constructoras y a los trabajadores de la construcción para acelerar el inicio de los 30 barrios anunciados por Marcelo Orrego. Con los fondos disponibles y la expectativa de que las primeras obras comiencen en 15 o 20 días, los ministros Fernando Perea y Roberto Gutiérrez encabezaron una mesa de trabajo con representantes de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y la Unión Obrera de la Construcción (Uocra). El encuentro también expuso reclamos laborales y administrativos que deberán resolverse para poner en marcha los proyectos.

El mensaje del Ejecutivo fue concreto: la Provincia cuenta con los recursos para financiar las 2.240 viviendas y quiere que se traduzcan cuanto antes en obras y puestos de trabajo. Por eso, los ministros de Infraestructura, Agua y Energía, y de Economía, Hacienda y Finanzas, respectivamente, pidieron a las empresas que ya tienen contratos avanzar con las tareas y acelerar los trámites de aquellas que todavía están en proceso de adjudicación.

De la reunión participaron Alberto Tovares, titular de la Uocra San Juan, junto a integrantes de la conducción gremial, y Julián Rins, flamante presidente de Camarco, acompañado por representantes de distintas empresas constructoras.

Según conoció DIARIO HUARPE de fuentes calificadas, uno de los planteos más firmes llegó desde el sector sindical. Tobares pidió garantías de que todos los trabajadores que se incorporen a los nuevos proyectos estén registrados al ciento por ciento y reciban las condiciones salariales y laborales que corresponden. El reclamo también incluyó situaciones vinculadas con pagos incompletos de sueldos y registraciones parciales detectadas en algunas empresas.

Frente a esos planteos, los funcionarios propusieron enviar inspectores de las áreas de Infraestructura y Hacienda para controlar las condiciones de contratación y el cumplimiento de los convenios colectivos. La conducción de Camarco, por su parte, asumió el compromiso de trabajar para que las empresas cumplan con las obligaciones laborales.

Los empresarios también expusieron sus dificultades y reclamaron mayor agilidad en los procedimientos administrativos y previsibilidad en los pagos. Desde el Gobierno respondieron que los recursos del Bono San Juan y el financiamiento destinado a infraestructura están disponibles, por lo que esperan que las constructoras también aceleren sus tiempos.

En ese intercambio, Gutiérrez marcó que las demoras no dependen exclusivamente de la administración provincial. Como ejemplo, mencionó el proceso licitatorio de un tramo de la Ruta 40 Norte, cuya apertura pasó del 23 de octubre al 6 de noviembre a pedido de las propias empresas por cuestiones técnicas. El mensaje fue que el Ejecutivo está dispuesto a revisar los obstáculos administrativos, pero también exige que las constructoras cumplan con los plazos y compromisos asumidos.

Con ese escenario, la expectativa es que las empresas comiencen a incorporar trabajadores y pongan en marcha los primeros proyectos en los próximos 15 o 20 días. Para el Gobierno, el objetivo inmediato es destrabar los últimos pasos administrativos y completar la firma de los contratos para que los fondos destinados a los 30 barrios comiencen a convertirse en viviendas y empleo.