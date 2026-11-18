El Gobierno nacional reaccionó con fuertes críticas luego de que fracasara la sesión especial de la Cámara de Diputados en la que estaba previsto debatir la denominada Ley Malvinas. El presidente Javier Milei expresó su rechazo a través de las redes sociales, donde replicó publicaciones de referentes oficialistas que cuestionaron a los bloques que no dieron quórum.

Una de las expresiones que compartió el mandatario fue la del asesor presidencial Santiago Caputo, quien apuntó contra lo que definió como “la mierda de la política”. También fueron difundidos cuestionamientos de otros integrantes del espacio libertario, que acusaron a sectores políticos de obstaculizar el tratamiento de una iniciativa vinculada con la soberanía nacional.

Por qué se cayó la sesión en Diputados

La convocatoria no pudo comenzar porque La Libertad Avanza y sus aliados reunieron 126 legisladores, tres menos de los 129 necesarios para alcanzar el quórum. La decisión de los diputados de Provincias Unidas de no ocupar sus bancas, pese a encontrarse en el recinto, fue determinante para frustrar el debate.

Tampoco se presentaron los dos representantes del MID. La postura de Provincias Unidas estuvo vinculada con reclamos pendientes al oficialismo, entre ellos una iniciativa sobre biocombustibles y la disputa por la representación de ese espacio en el Consejo de la Magistratura.

Pese a las gestiones del presidente de Diputados, Martín Menem, para modificar la posición de los legisladores, las negociaciones no prosperaron. Tras confirmarse la caída de la sesión, diputados opositores comenzaron a cantar la Marcha de las Malvinas.

Las críticas de los referentes oficialistas

Milei replicó un mensaje de Santiago Caputo, quien respaldó las críticas contra los sectores políticos que impidieron el inicio del debate. También compartió una publicación de Juan Carreira, director de Comunicación Digital del Gobierno, quien acusó a la oposición de boicotear proyectos impulsados por el oficialismo.

En otro de los mensajes difundidos se cuestionó a los legisladores por demorar la aprobación de la iniciativa y se los responsabilizó por las consecuencias que podría tener para los intereses argentinos. Las publicaciones también hicieron referencia a la explotación petrolera en la Cuenca Malvinas.

Qué contemplaba la Ley Malvinas

El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional buscaba establecer un nuevo régimen de protección de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes. Entre sus principales disposiciones incluía sanciones para empresas y particulares que participaran sin autorización argentina en actividades de exploración o explotación de recursos naturales, incluidas las pesqueras y petroleras.

La iniciativa también proponía modificaciones en materia de Defensa Nacional, inteligencia y seguridad, además de crear un Consejo de Seguridad Nacional bajo la conducción del Presidente. Otro de los capítulos contemplaba penas de entre cinco y doce años de prisión para determinadas acciones de organización o financiamiento de campañas destinadas a interferir en elecciones o condicionar decisiones de autoridades en beneficio de intereses extranjeros.

La caída de la sesión dejó sin tratamiento otros proyectos incluidos en el temario, entre ellos la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, acuerdos comerciales entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio, convenios de transferencia de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires y cambios en la ley de PyMEs para incorporar a las cooperativas.