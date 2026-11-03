El vocero presidencial, Adrián Ravier, anunció que la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) abrirá por primera vez en su historia un concurso público para ingresar al Cuerpo de Inteligencia de la Nación. La convocatoria estará abierta hasta el 30 de noviembre y estará destinada a ciudadanos argentinos que tengan el secundario completo.

El proceso de selección incluirá exámenes y evaluaciones, mientras que los candidatos elegidos deberán realizar el curso básico en la Escuela Nacional de Inteligencia. Ravier destacó que la iniciativa apunta a establecer una carrera basada en el mérito, la transparencia, la formación y los resultados.

Energía y minería: inversiones y nuevas medidas

Durante la conferencia, el vocero también informó que YPF impulsa la adhesión al RIGI de tres proyectos en el norte de Vaca Muerta, con inversiones estimadas en 44.000 millones de dólares durante los próximos 26 años. Además, señaló que la empresa alcanzó un EBITDA ajustado de 2.503 millones de dólares en el tercer trimestre, un incremento del 84% interanual.

En materia minera, destacó la eliminación de trabas para exportar minerales refinados desde cualquier aduana habilitada del país. También mencionó la primera ronda de negocios del RIGI, en la que participaron 13 gobernadores y se presentaron proyectos como Agua Rica–La Alumbrera y El Pachón, en San Juan, con inversiones conjuntas superiores a los 13.500 millones de dólares.

Préstamo del BID y revisión de pensiones

En relación con Capital Humano, Ravier informó que el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un préstamo de 900 millones de dólares para fortalecer la escolaridad y la capacitación laboral. La iniciativa alcanzará a hogares donde viven 3,8 millones de niños y adolescentes que reciben la AUH y financiará hasta 500.000 oportunidades de capacitación.

Por otra parte, anunció nuevas medidas de revisión de pensiones no contributivas por invalidez laboral. Según detalló, se suspenderán preventivamente otras 4.329 prestaciones y se intimará a 7.008 beneficiarios para que amplíen la documentación médica respaldatoria en un plazo de 30 días hábiles.

Los preparativos para la visita del papa León XIV

Finalmente, el vocero se refirió a la visita del papa León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. Indicó que comenzó a llegar la delegación de avanzada de la Santa Sede para realizar recorridas técnicas y reuniones de coordinación.

Los trabajos buscan completar los aspectos organizativos, de traslados y seguridad para la visita. El Gobierno nacional trabaja de manera coordinada con la Santa Sede, la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Argentina.