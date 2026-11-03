El Gobierno nacional negó que exista una mala relación con la Iglesia y aseguró que el papa León XIV no tiene previsto realizar mensajes políticos durante su visita a la Argentina. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, pidió evitar interpretaciones direccionadas sobre las homilías del pontífice, cuya llegada está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

En declaraciones a Radio Mitre, la funcionaria sostuvo que mantiene una relación fluida con el Episcopado y descartó que exista enemistad o una mala relación con las autoridades eclesiásticas. También señaló que los temas vinculados con la pobreza, la protección de las personas vulnerables y la pastoral forman parte de la tarea propia de la Iglesia.

Qué dijo Pettovello sobre los mensajes del Papa

La ministra aseguró que, de acuerdo con las conversaciones mantenidas con representantes de la Iglesia argentina y del Vaticano, el pontífice no tiene intención de transmitir un mensaje político durante su estadía. “De ninguna manera va a venir el Papa a hacer ningún comentario de la política local. Nos visita un líder mundial, habla de la paz”, expresó.

Además, Pettovello pidió que no se realicen interpretaciones políticas direccionadas sobre las homilías que León XIV pronuncie durante su visita. En ese sentido, sostuvo que las declaraciones de los representantes eclesiásticos deben entenderse dentro de su función pastoral y no necesariamente como cuestionamientos al Gobierno.

La relación con la Iglesia

La titular de Capital Humano reconoció que siempre existen aspectos para mejorar en áreas como salud, prestaciones sociales y discapacidad. Sin embargo, insistió en que mantiene un diálogo con la Iglesia y rechazó las versiones sobre posibles tensiones con el Episcopado.

La visita del papa León XIV se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre. El Gobierno nacional trabaja en los preparativos junto con representantes de la Santa Sede y las autoridades eclesiásticas.