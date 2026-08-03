El Gobierno nacional confirmó la entrega de un refuerzo económico de $50.000 destinado a los integrantes de las fuerzas de seguridad y militares. La disposición se formalizó este lunes tres de agosto de 2026 mediante la publicación de dos normativas que establecen un pago por única vez junto con los haberes mensuales de agosto. Este monto tiene un carácter remunerativo y no bonificable para todo el personal que se encuentra actualmente en actividad.

La medida se implementó a través de dos decretos presidenciales. El primero de ellos, identificado como 695/2026, otorga el beneficio a los miembros de las Fuerzas Armadas, a la Policía de Establecimientos Navales y a los agentes civiles de inteligencia del sector defensa. Esta resolución cuenta con el respaldo oficial del mandatario Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y el ministro Carlos Alberto Presti.

En sintonía con esta decisión, el Decreto 696/2026 extiende el alcance de la suma fija a la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Un dato relevante es que la ayuda también incluye a los alumnos que se forman en estas instituciones y al personal del Servicio Penitenciario Federal. Asimismo, se contempla a los trabajadores de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, bajo la firma de Milei, Santilli y la ministra Alejandra Monteoliva.