Gobierno prevé $4,1 billones para asistencia social el año que viene

El proyecto de Presupuesto Nacional 2027 contempla $4,09 billones destinados a la función de Promoción y Asistencia Social, una de las áreas previstas para financiar políticas dirigidas a personas y familias en situación de vulnerabilidad.

Según el proyecto presupuestario, el monto exacto asciende a $4.091.172,3 millones. La cifra representa un aumento nominal del 24,7% respecto de los $3.280.299,1 millones contemplados para esta función en 2026. Sin embargo, su participación dentro del gasto total baja del 2,5% previsto originalmente para 2026 a alrededor del 2% en 2027.

La asistencia alimentaria concentra la mayor parte

Una parte central de los recursos estará destinada a las políticas alimentarias. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia contará con poco más de $3,7 billones, cerca del 90% del presupuesto correspondiente a la función de Promoción y Asistencia Social.

Dentro de ese organismo, el programa de Políticas Alimentarias tendrá $3.210.437 millones. Esto representa aproximadamente el 78,5% de los recursos de toda la función.

La principal partida será la Prestación Alimentar, conocida anteriormente como Tarjeta Alimentar, que tendrá asignados $3.045.194 millones. El monto equivale a cerca del 74% de todo el presupuesto previsto para Promoción y Asistencia Social.

Cuántos beneficiarios contempla el proyecto

Para 2027, el Presupuesto proyecta alcanzar a 4,5 millones de beneficiarios de las políticas alimentarias y contempla 2.587.000 prestaciones Alimentar.

También se prevé asistencia para 420.000 personas en espacios comunitarios y otras 115.000 mediante el programa Alimentar Comunidad.

En cuanto a comedores comunitarios y merenderos, se presupuestaron $122.508 millones, mientras que Alimentar Comunidad contará con $28.610 millones.

Además, se prevé la entrega de 148.000 módulos alimentarios para personas en situación de vulnerabilidad y asistencia financiera con tarjeta alimentaria para 700 espacios comunitarios.

Otros programas sociales incluidos

El proyecto también contempla $187.200 millones para Acciones de Inclusión Social, dentro de las cuales se encuentra el Programa de Acompañamiento Social (PAS). Para 2027 se proyecta que alcance aproximadamente a 200.000 titulares activos.

A su vez, las acciones destinadas a la promoción y protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes tendrán $40.566 millones.

El programa de Promoción y Asistencia a Espacios de Primera Infancia recibirá otros $14.035 millones y estará destinado a intervenciones para niños de hasta cuatro años, especialmente aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Un presupuesto concentrado en la asistencia alimentaria

La distribución de los fondos muestra que la mayor parte de los recursos previstos para Promoción y Asistencia Social estará concentrada en la asistencia alimentaria.

De cada $100 asignados a esta función, aproximadamente $74 corresponden únicamente a la Prestación Alimentar. Si se consideran todas las políticas alimentarias, la proporción llega a cerca de $78,5 por cada $100.

Los montos forman parte del proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno nacional y deberán atravesar el tratamiento correspondiente en el Congreso antes de convertirse en la ley que regirá las cuentas públicas del próximo año.