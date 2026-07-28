Después de más de cuatro años y ocho meses sin partidos de la Selección Argentina mayor en San Juan, el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, afirmó que quiere que el equipo nacional vuelva a jugar en la provincia. La última presentación fue el 16 de noviembre de 2021, cuando la Albiceleste empató 0-0 con Brasil en el Estadio del Bicentenario. Sin embargo, actualmente no existe un canal de diálogo con dirigentes de la AFA que puedan definir su regreso.

En una entrevista con El Café de la Política, de HUARPE TV, Romero dejó en claro que existe interés del Gobierno en recuperar los partidos de la Selección y de la Copa Argentina. También recordó que anteriormente viajó a la sede de la Asociación del Fútbol Argentino junto con el secretario de Deportes para consultar por qué San Juan dejó de recibir esos encuentros.

“A nosotros también nos cuesta creer que, teniendo la infraestructura que tenemos y las ganas de que venga el fútbol argentino a San Juan, no venga”, expresó.

Según relató, los funcionarios provinciales fueron recibidos por un dirigente de alto rango, cuyo nombre dijo no recordar, y preguntaron si existía algún inconveniente con San Juan. La respuesta fue que no había problemas con la provincia e incluso les anticiparon que llevarían una competencia de futsal.

“Todo bien, pero siguen sin venir”, cuestionó Romero.

Sin un interlocutor en AFA

El ministro aclaró que nunca habló personalmente sobre este tema con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Además, reconoció que actualmente ningún integrante de su cartera mantiene conversaciones con dirigentes que tengan capacidad para definir las sedes.

“A mí me encantaría que la Selección o la Copa Argentina volviera a San Juan. Pero hoy no estoy teniendo diálogo con nadie que defina. Ni nadie de mi ministerio tiene conversaciones al respecto”, afirmó.

Romero también evitó atribuir la ausencia de partidos a una decisión política. Al ser consultado sobre una posible intervención del exgobernador Sergio Uñac o del exsecretario de Deportes Jorge Chica, respondió que no cuenta con elementos para realizar esa afirmación.

“No lo sé. La verdad que espero que no, porque acá están los sanjuaninos en el medio”, manifestó.

Más de cuatro años sin la Selección

El empate ante Brasil de noviembre de 2021 correspondió a la fecha 14 de las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. Lionel Messi fue titular y el encuentro terminó sin goles ante un Estadio del Bicentenario colmado.

San Juan recibió posteriormente a la Selección Argentina Sub 20 durante el Mundial de la categoría de 2023, pero desde aquel clásico sudamericano no volvió a contar con una presentación del seleccionado mayor.

El potencial del Bicentenario

Romero defendió al Estadio del Bicentenario como escenario para recibir nuevamente a la Selección Argentina y a la Copa Argentina. Además de las condiciones deportivas, destacó el movimiento turístico y económico que pueden generar esos encuentros.

Según explicó, los partidos convocantes permiten recibir simpatizantes de otras provincias. Si se programan durante la noche, parte de ese público puede quedarse a dormir, contratar alojamiento y consumir en locales gastronómicos.

“Mi ministerio me obliga a pensarlo de esa manera”, señaló Romero al explicar que analiza los eventos desde una perspectiva deportiva y turística.

El ministro insistió en que quiere a la Selección Argentina nuevamente en San Juan. La provincia, sostuvo, tiene la infraestructura y la voluntad necesarias, pero actualmente no existe una conversación con los dirigentes de AFA que toman esas decisiones.