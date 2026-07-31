El Gobierno nacional salió a marcar posición frente al paro nacional docente convocado por Ctera para el próximo lunes 3 de agosto y recordó que la educación está considerada un servicio esencial, por lo que las escuelas deberán garantizar el dictado de clases durante la jornada de protesta.

A través de un comunicado, el Ministerio de Capital Humano informó que las Secretarías de Educación y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social mantienen vigente la aplicación de la Ley 27.802 de Modernización Laboral y advirtieron que el sistema educativo deberá asegurar un funcionamiento mínimo mientras se desarrollen medidas de fuerza.

Según explicó la cartera nacional, el artículo 101 de esa norma establece que, en caso de huelga, debe garantizarse una cobertura mínima del 75% de la prestación habitual del servicio educativo, con el objetivo de evitar la interrupción total de las clases y resguardar el derecho a aprender de los estudiantes.

Desde el Gobierno sostuvieron que la legislación vigente obliga a mantener ese nivel de operatividad en todos los establecimientos alcanzados por la medida y remarcaron que la continuidad del servicio educativo debe preservarse aun durante los conflictos gremiales.

Además, el comunicado advirtió que el incumplimiento de esas obligaciones por parte de las entidades sindicales podrá ser sancionado mediante los mecanismos legales previstos.

La postura oficial se conoció en la víspera del regreso a las aulas tras el receso invernal y busca garantizar que las escuelas permanezcan abiertas pese al paro nacional impulsado por Ctera.

El Ministerio de Capital Humano cerró el comunicado reafirmando su compromiso con la continuidad del servicio educativo y con la aplicación de la legislación vigente para asegurar que los estudiantes puedan asistir a clases durante la jornada de protesta.