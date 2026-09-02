Gobierno y Justicia preparan la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil

A pocos días de la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil, representantes de distintas áreas del Gobierno y la Justicia de San Juan mantuvieron una reunión preliminar para comenzar a coordinar su implementación en la provincia.

El encuentro se realizó en la Asesoría Letrada de Gobierno y tuvo como objetivo definir los principales temas que serán abordados en una primera reunión de trabajo ampliada, que será convocada durante la próxima semana, con fecha todavía a confirmar.

La Ley Nacional 27.801 comenzará a regir plenamente el 5 de septiembre de 2026, a 180 días de su publicación en el Boletín Oficial. La norma establece un nuevo régimen penal aplicable a adolescentes desde los 14 hasta los 18 años cuando sean imputados por delitos previstos en el Código Penal o en leyes penales especiales.

La reforma reemplazará el régimen establecido por la Ley 22.278, vigente desde 1980, y plantea la necesidad de adecuar los procedimientos y la intervención de los distintos organismos que tendrán participación en los casos de adolescentes en conflicto con la ley penal.

Preparan una respuesta provisoria

En San Juan, la Corte de Justicia comunicó que trabaja en la elaboración de una acordada para establecer de manera provisoria los primeros pasos que permitan aplicar la nueva normativa en la provincia, mientras se avanza en la elaboración y eventual sanción de un Código Procesal Penal Juvenil local.

En ese contexto, la reunión convocada por la Asesoría Letrada de Gobierno reunió a funcionarios judiciales, legisladores, representantes de Seguridad, especialistas en materia penal y autoridades vinculadas con niñez y adolescencia.

El encuentro fue encabezado por el asesor Letrado General de Gobierno, Alejandro Ferrari, y contó con la participación de la jueza Penal de Niñez y Adolescencia de la Segunda Nominación, María Julia Camus; el subsecretario de Inspección y Control de Gestión de la Seguridad Pública, Damián Villavicencio; el abogado penalista Fernando Castro; el diputado provincial Juan de la Cruz Córdoba; la directora de Niñez, Adolescencia y Familia, Raquel Trincado; y el director de la Defensoría Nacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Daniel Molina.

También participaron el Asesor Letrado Adjunto del Gobierno, Facundo Rojas Clariá; el fiscal General de la Corte de Justicia, Guillermo Baigorrí; y el secretario de Seguridad y Orden Público, Enrique Alejandro Delgado.

Hacia un Código Procesal Penal Juvenil

Durante la reunión se analizaron distintos aspectos relacionados con la aplicación de la nueva normativa y la necesidad de establecer mecanismos de coordinación entre las áreas que intervendrán en el nuevo sistema.

Uno de los puntos acordados fue avanzar en una nueva instancia de trabajo para evaluar alternativas destinadas a la elaboración de un Código de Procedimiento Penal Juvenil para San Juan, que permita establecer las reglas procesales específicas para la aplicación del régimen nacional en el ámbito provincial.

La implementación requiere además articulación entre los operadores judiciales y los organismos provinciales vinculados con la protección integral de niños, niñas y adolescentes. La Ley 27.801 contempla un sistema especializado y la intervención coordinada de las estructuras locales.

“Es necesario llegar a un acuerdo para coordinar acciones en pos de lograr lo mejor para los menores y para la seguridad de la sociedad sanjuanina también”, expresó el asesor Letrado General de Gobierno, Alejandro Ferrari.