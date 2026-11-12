El Boletín Oficial de San Juan publicó este martes 10 de noviembre un nuevo aviso de descubrimiento minero en el departamento de Ullum. A través de la Resolución Nº 46-DDM-2025, se ordena la inscripción del yacimiento denominado "Enriqueta", un prospecto de oro y cobre diseminado que abarca una superficie de 359,99 hectáreas y fue solicitado por la firma Golden Mining S.A.

El texto oficial, del Boletín Oficial, establece que se llama "por sesenta (60) días a quienes se consideren con derecho a deducir oposición". Durante esos dos meses, cualquier persona o empresa que crea tener derechos sobre esas tierras puede presentarse para frenar el registro. Además, la solicitante, Golden Mining S.A., tiene un plazo de 30 días para acreditar que cumplió con la publicación obligatoria.

El término "diseminado" significa que los metales no están concentrados en una veta principal, sino esparcidos en pequeñas partículas dentro de una gran masa de roca. Es un tipo de mineralización que, de confirmarse su potencial, suele requerir operaciones de mayor escala para ser económicamente rentable.

El contexto de Golden Mining en Ullum

La aparición de "Enriqueta" no es un hecho aislado para Golden Mining. La empresa es la operadora del proyecto Hualilán, también en Ullum, que es su activo principal en la provincia. Según informó DIARIO HUARPE en su momento, Hualilán atraviesa un momento de definiciones: la australiana Challenger Gold, su controlante, decidió reformular su estrategia y avanzar hacia una planta de procesamiento propia en San Juan, abandonando el esquema de traslado de mineral a la planta de Casposo, en Calingasta.

Ese giro implica una inversión inicial estimada en US$232 millones y una producción promedio proyectada de 135.000 onzas equivalentes de oro por año. Para financiar esa etapa, la compañía ya aseguró los primeros US$15 millones de una emisión de obligaciones negociables convertibles. Además, Challenger presentó su Estudio de Prefactibilidad y avanza en los trámites para adherir al RIGI.

El nuevo pedido de "Enriqueta" se suma así a la actividad de una empresa que busca consolidar su presencia en Ullum, aunque se trata de un prospecto de exploración básica que recién comienza su camino administrativo.