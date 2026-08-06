Golpeó a un detenido esposado y lo echaron de la Policía para siempre

Un efectivo de la Policía de San Juan, de apellido Álvarez, fue condenado este jueves mediante un juicio abreviado por el delito de apremios ilegales, tras reconocer que golpeó a un detenido que se encontraba esposado y bajo custodia en los calabozos de la Comisaría Segunda.

La audiencia estaba prevista originalmente como un control de acusación, paso previo al juicio oral. Sin embargo, debido a la abundante prueba reunida por el Ministerio Público Fiscal, las partes arribaron a un acuerdo de juicio abreviado. El imputado reconoció el hecho, su participación y su responsabilidad, por lo que fue condenado a un año de prisión de cumplimiento condicional y a dos años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.

Según explicó el fiscal del caso, el episodio ocurrió el 28 de agosto de 2025. La víctima era un hombre que tenía un pedido de captura de la Unidad Fiscal CAVIG y que, al momento de ser trasladado, se encontraba completamente reducido, esposado y con las manos hacia atrás. En esas circunstancias, Álvarez le propinó un golpe de puño, conducta que configuró el delito de apremios ilegales.

El representante del Ministerio Público precisó que el efectivo policial nunca declaró durante la investigación. En la audiencia de este jueves únicamente manifestó que reconocía el hecho y asumía su responsabilidad.

Respecto de la pena de inhabilitación, el fiscal explicó que durante ese período el condenado no podrá ejercer funciones públicas y que la sentencia implicaría además su exoneración de la fuerza policial.

La investigación comenzó a partir de la denuncia realizada por la propia víctima en la Unidad Fiscal de Delitos Especiales. A partir de allí, los investigadores incorporaron como prueba las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en los calabozos de la dependencia policial y los testimonios de otros efectivos que presenciaron el episodio, quienes ratificaron tanto la denuncia como lo observado en los registros fílmicos.

Desde la Fiscalía recordaron que el delito de apremios ilegales sanciona las agresiones físicas cometidas por funcionarios policiales contra personas que se encuentran legalmente bajo su custodia.