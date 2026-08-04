Fabián Gramajo y Carlos Munisaga volvieron a mostrarse juntos y eligieron un escenario con fuerte contenido político. El dirigente chimbero y el intendente de Rawson encabezaron durante el último fin de semana un encuentro con vecinos en Capital, una postal que volvió a ratificar el vínculo entre ambos y la decisión de construir un espacio propio dentro del peronismo sanjuanino.

La actividad no pasó desapercibida por el lugar elegido. Ni Gramajo ni Munisaga tienen su base política en Capital, por lo que el encuentro fue interpretado como un paso más en la estrategia de ampliar la presencia territorial de un sector que busca consolidarse como una alternativa dentro del PJ.

En un escenario donde el peronismo continúa dividido entre los espacios que responden al senador Sergio Uñac y al exgobernador José Luis Gioja, el dirigente chimbero y el jefe comunal rawsino sostienen una construcción que intenta diferenciarse de ambos sectores. Sin confrontar directamente con ninguno, avanzan en una agenda común que los muestra recorriendo distintos departamentos y fortaleciendo vínculos con dirigentes y militantes.

La actividad reunió a familias de distintos puntos de la provincia y sirvió como excusa para reforzar el mensaje de cercanía con los vecinos. A través de sus redes sociales, Gramajo destacó que el encuentro permitió "escucharnos, compartir ideas, experiencias de vida e ideas para lo que viene", al tiempo que aseguró que ese es el camino para "construir un futuro mejor para todos".

El dirigente también resaltó que la convocatoria contó con la participación de Munisaga, además de otros referentes del espacio, y remarcó que continuarán trabajando "con humildad, respeto y solidaridad", una frase que vuelve a poner el foco en la construcción de un proyecto político con proyección provincial.

La imagen compartida por ambos dirigentes tiene además otra lectura política. En los últimos meses, Gramajo y Munisaga profundizaron su vínculo con actividades conjuntas y evitaron alinearse de manera explícita con las principales referencias del PJ. Esa estrategia alimentó las especulaciones sobre la conformación de una tercera corriente interna con vistas al proceso de renovación partidaria y al armado electoral para 2027.

A más de un año de las próximas elecciones provinciales, el peronismo comienza a mostrar movimientos internos que trascienden las disputas tradicionales. En ese contexto, cada aparición conjunta de Gramajo y Munisaga deja de ser una simple actividad territorial para convertirse en una señal de que ambos buscan ampliar su influencia y consolidarse como un espacio con identidad propia dentro del justicialismo sanjuanino.