El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, postuló al intendente de Rawson, Carlos Munisaga, como posible candidato del peronismo para la Gobernación de San Juan en 2027. El dirigente bonaerense llegó a la provincia, se mostró junto al jefe comunal rawsino y dejó una definición concreta sobre su futuro político.

“Sabemos que tiene un mandato, pero también sabemos la intención que tiene San Juan de volver a ser gobernado por el peronismo y yo creo que Carlos sería un excelente candidato”, afirmó Granados durante una entrevista para DIARIO HUARPE.

Granados dijo que su intención es acompañarlo y respaldarlo en ese proceso. “Vamos a ver qué dice Carlos y cuál es su idea. Nosotros estamos para acompañarlo, para apoyarlo”, sostuvo el intendente de Ezeiza.

El respaldo se dio en el marco de una visita en la que Granados destacó especialmente la gestión de Munisaga en Rawson. El bonaerense remarcó que ambos comparten la condición de intendentes y la intención de transformar las comunidades que gobiernan.

“Muy contento de estar visitando a un gran amigo”, expresó Granados, quien recordó que ya estuvo en otras oportunidades en San Juan y destacó los cambios que observó en el departamento.

Granados sobre el PJ nacional

“Yo creo que hay que dialogar, hay que estar unidos, hay que recuperar la Nación y lo tenemos que hacer todos juntos”, señaló Gastón Granados.

Como integrante de la Liga de Intendentes bonaerenses, defendió la realización de Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para definir candidaturas tanto a nivel nacional como provincial en Buenos Aires.

“Queremos una PASO tanto a nivel provincial como a nivel nacional”, sostuvo, aunque aclaró que, si ese mecanismo fuera eliminado, los espacios políticos deberán encontrar otras formas para resolver sus candidaturas.

Mientras la discusión sobre las reglas electorales continúa, Granados dejó en San Juan una definición puntual: respaldó a Carlos Munisaga y lo consideró un “excelente candidato” para que el peronismo dispute la Gobernación en 2027.