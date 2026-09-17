El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, lanzó una severa advertencia sobre los avances acelerados de la inteligencia artificial (IA) y reclamó una "acción urgente" a gobiernos y corporaciones multinacionales para regular su uso.

A través de un comunicado oficial, el funcionario austríaco afirmó que la humanidad se encuentra al borde de un cambio irreversible que pone en peligro a las generaciones presentes y futuras, calificando el desarrollo tecnológico actual como un salto cualitativo hacia mayores riesgos existenciales.

El representante del organismo multilateral enfatizó la necesidad de establecer un marco de gobernanza internacional fundamentado en el derecho internacional y la protección de los derechos humanos.

Según Türk, el despliegue desmedido de estas herramientas sin salvaguardas éticas ni regulatorias amenaza con desestabilizar la vida cotidiana y las estructuras democráticas globales.

El foco de la preocupación del organismo se centra en la denominada "IA agéntica", una vertiente avanzada con capacidad para ejecutar tareas complejas y tomar decisiones de forma autónoma.

Desde la ONU advirtieron que fallas o desvíos en estos sistemas autónomos podrían paralizar servicios esenciales, interrumpir comunicaciones estratégicas y desarticular sistemas financieros. "Poblaciones enteras podrían quedar sin acceso a agua, calefacción o servicios financieros", alertó Türk.

Asimismo, el informe de Naciones Unidas señaló que la inteligencia artificial ya está alterando el panorama bélico global, acelerando el ritmo de los conflictos armados, expandiendo su alcance geográfico y debilitando los mecanismos de seguridad diseñados para prevenir el uso de armas de destrucción masiva.

Trump rechazó los intentos por la regulación

Poco después del pronunciamiento de la ONU, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, rechazó tajantemente cualquier intento de imponer límites o supervisión multilateral al desarrollo tecnológico.

A través de su plataforma Truth Social, el mandatario denunció la existencia de una supuesta conspiración orientada a frenar el avance de la inteligencia artificial y la instalación de centros de datos en territorio estadounidense.

Trump argumentó que limitar el crecimiento de la IA en Estados Unidos terminaría favoreciendo de manera directa a China en la disputa por el liderazgo tecnológico y geopolítico global.

Al respecto, sostuvo que la única supervisión requerida es la de un presidente "fuerte e inteligente, con un alto coeficiente intelectual", al tiempo que aseguró que su administración ya ha tomado medidas para evitar que especialistas del sector realicen acciones potencialmente perjudiciales.